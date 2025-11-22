Корупційний скандал та тиск США ставлять українського президента перед найглибшою кризою його каденції.

Президент України Володимир Зеленський опинився під безпрецедентним подвійним тиском — гучного корупційного скандалу всередині країни та вимог Вашингтона погодитися на мирний план, який передбачає суттєві поступки Росії, пише The Washington Post.

Корупційна криза вибухнула у найгірший момент

НАБУ оприлюднило докази масштабної схеми хабарництва у ключових секторах — енергетичному та оборонному — у той час, коли країна переживає найважчу зиму з початку війни. Серед фігурантів — колишній віцепрем’єр Олександр Чернишов і бізнес-партнер Зеленського Тімур Міндіч, який втік за кордон перед обшуками. Уже двоє міністрів подали у відставку.

Українці, які живуть у темряві через російські удари по енергомережі, сприйняли інформацію про корупцію як особисту зраду.

"Суспільство відчайдушно прагне справедливості, тоді як Офіс президента живе в паралельній реальності", — заявила депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Скандал підкреслив гнів, що руйнує віру в єдність країни, яка досі була ключовим елементом українського спротиву.

Вашингтон посилює тиск

Паралельно Білий дім вимагає, щоб Київ підписав американський проєкт мирної угоди — до Дня подяки. Документ передбачає:

передачу частини територій Росії,

зменшення чисельності української армії,

інституційні зміни, на які Україна ніколи не погоджувалася.

Неприйняття плану може загрожувати скороченням військової підтримки США — включно з розвідданими та озброєнням.

Це ставить Зеленського у критичну позицію: він не може нав’язати суспільству "несправедливий мир", але й ризикує втратити підтримку, без якої Україна не втримає фронт.

Тиск з парламенту та вимога змін

У парламенті шириться заклик до створення широкої коаліції та повернення влади законодавчому органу.

Опозиція і частина "Слуги народу" вперше відкрито вимагають звільнення голови Офісу президента Андрія Єрмака — найближчого соратника Зеленського, якого вважають символом надмірної концентрації влади та можливих зв’язків із корупційною схемою.

"Нам потрібне очищення уряду та системні зміни. І Єрмак має бути частиною цього", — заявив депутат Володимир Ар’єв.

Зеленський відмовився звільняти Єрмака, навіть попри тиск власної фракції. Антикорупційні експерти попереджають: якщо президент не відсторонить усіх причетних, він втратить легітимність.

"Це питання виживання української держави", — сказала генсек Незалежної антикорупційної комісії Олена Трегуб.

НАБУ готується пред’явити нові підозри, що може ще більше розхитати владу. Аналітики кажуть: Зеленський або покаже, що готовий перезавантажити систему, або ризикує втратити рештки суспільної довіри в момент, коли країна переживає найважчі випробування війни.

Мирний план США - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Білий дім тисне на Україну, щоб вона прийняла новий "мирний план" до четверга, 27 листопада, мовляв, можливості для переговорів обмежені. Міністр армії США Деніел Дрісколл на зустрічі з європейськими дипломатами заявив, що він "оптимістично налаштований" і вважає що "зараз настав час для миру", але попередив, що Вашингтон не проявить особливої гнучкості.

Україна опинилася перед вибором між американським проєктом із 28 пунктів і надзвичайно важкою зимою. Обидві сторони мають вагомі причини наближатися до миру, пише The New York Times.

