На тлі жорсткого тиску США, спротиву європейців і публічного опору Києва Україна стоїть перед одним із найскладніших дипломатичних рішень за весь час війни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "має прийняти" 28-пунктний мирний план, який передбачає передачу Росії частини українських територій та суттєві обмеження для ЗСУ. Критики попереджають, що план фактично повторює вимоги Кремля й може призвести до хаосу в Україні, пише Sky News.

Американський президент публічно натиснув на Київ, заявивши у Білому домі, що українському президенту Володимиру Зеленському "це повинно сподобатись", маючи на увазі свій план миру.

Трамп також згадав їхню лютневу зустріч в Овальному кабінеті, де сказав Зеленському:

Відео дня

"У тебе немає карт".

Попри встановлений дедлайн — до четверга — США допускають можливість його продовження для остаточного узгодження умов.

Путін уже прокоментував ініціативу, назвавши її "можливою основою для остаточного врегулювання".

Зеленський: "Один із найскладніших днів у нашій історії"

У зверненні до українців президент заявив, що план викликає серйозні застереження: "Або втрата гідності, або ризик втратити ключового партнера… Або прийняття складного списку з 28 вимог, або переживання надзвичайно суворої зими".

Він підкреслив:

"Життя без свободи… І все це, поки нас просять довіряти тому, хто вже двічі напав на нас".

Також повідомляється, що Вашингтон пригрозив припинити передачу розвідданих і зброї, якщо Київ не погодиться.

Навіть республіканці критикують план Трампа

Виступив проти документа і впливовий сенатор-республіканець Роджер Вікер. Він попередив, що план "має реальні проблеми":

"Я дуже скептично ставлюся до досягнення миру… Україну не слід змушувати віддавати свої землі одному з найзліших воєнних злочинців у світі, Володимиру Путіну".

Аналітик Chatham House Тім Еш зазначив, що "Росія отримує все, що хоче, а Україна — майже нічого", прогнозуючи масштабну нестабільність у разі згоди Києва.

Британія, Франція та Німеччина — за даними Reuters — працюють над зустрічною пропозицією, узгоджуючи її з Києвом. ЄС не був проінформований про план США заздалегідь, тому лідери країн зустрінуться сьогодні на полях G20.

Прем’єр Британії Кір Стармер підкреслив:

"Україна була готова до переговорів протягом місяців, тоді як Росія зупинялася й продовжувала свої криваві дії… Ми повинні працювати разом для справедливого миру".

Голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас попередила: "Росія не має жодного законного права на будь-які поступки. Це дуже небезпечний момент для всіх нас".

Мирний план Трампа - останні новини

Як повідомляв УНІАН, європейські лідери намагаються виграти додатковий час для України після того, як адміністрація Дональда Трампа встановила жорсткий термін — до наступного четверга — для ухвалення 28-пунктного мирного плану, що, на думку Києва та західних партнерів, є фактичною поступкою Росії.

Bloomberg пише, що увага європейців тепер зміщується до закулісних переговорів на G20 у Йоганнесбурзі, де вони спробують узгодити спільну позицію та домогтися зміни плану.

Вас також можуть зацікавити новини: