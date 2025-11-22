Військові РФ намагаються проникнути в західну частину Степногірська.

Російські окупанти в Запорізькій області продовжують атакувати позиції Сил оборони в районі Приморського та намагаються обійти Степногірськ із Заходу. Про це повідомляють аналітики DeepState.



"Ситуація на Запоріжжі залишається складною. З одного боку — бої за Приморське, де противник продовжує підтягуватися з Плавнів, та по дну Каховського водосховища диверсійними групами проникає в центральну частину села", – пишуть аналітики.

У DeepState зазначили, що росіянам не вдалося не лише захопити Степногірськ, а й закріпитися в забудові багатоповерхівок, які розташовані на півдні цього населеного пункту. За словами експертів, під контролем окупантів знаходиться частина будинків.

"Додатковий тиск на Степногірськ створює намагання ворога прориватися по трасі на Григорівку. Північніше приморських дач велика відкрита місцевість, тому кацап навіть не намагається там закріпитися, а з великим ризиком для себе забігає північніше, де є будівля і хоч якась окопна лінія", – додають аналітики.

Відео дня

Також за інформацією DeepState, російські загарбники намагаються проводити інфільтрацію та проводити штурми в західній частині Степногірська через дачні ділянки.

Ситуація на фронті: інші важливі новини

Раніше аналітики DeepState повідомляли про кілька накатів РФ у Запорізькій області із використанням бронетехніки в районі Новоданилівки.

Зазначається, що БТР зміг дістатися до населеного пункту та висадити десант, але дорогою назад його знищили українські пілоти БПЛА. Також РФ намагалися штурмувати в районі Малої Токмачки.

Також у DeepState повідомляли, що російським окупантам вдалося захопити населені пункти Одрадне та Бологівка в Харківській області. Також повідомляється про просування РФ у Донецькій та Запорізькій області.

Вас також можуть зацікавити новини: