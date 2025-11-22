Європа, Канада і Японія хвалять Трампа за наміри, але не за результати.

Лідери Європи та дружні до України неєвропейські країни розкритикували "мирний план" США. Їхню спільну заяву публікує пресслужба Ради Європейського союзу.

Так, партнери України привітали "тривалі зусилля США, спрямовані на забезпечення миру в Україні". Вони визнали, що план із 28 пунктів містить "важливі елементи", необхідні для встановлення справедливого й тривалого миру. Тож документ, на їхню думку, може слугувати основою для подальших обговорень. Але разом з тим вони вбачають низку проблем у запропонованій угоді.

"Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не можуть змінюватися силою. Ми також занепокоєні запропонованими обмеженнями щодо Збройних сил України, які залишили б Україну вразливою перед майбутньою агресією", – йдеться у заяві.

Лідери, які підписалися під заявою, також наголосили, що пункти плану, які стосуються Європейського Союзу та НАТО, для своєї реалізації потребуватимуть окремої згоди держав-членів цих організацій.

Заяву ухвалили:

президент Європейської ради Антоніу Кошта,

президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн,

прем’єр-міністр Канади Марк Карні,

президент Фінляндії Александер Стубб,

президент Франції Еммануель Макрон,

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц,

прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін,

прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні,

прем’єр-міністр Японії Санае Такаїті,

прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф,

прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре,

прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес,

прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

"Мирний план" Трампа для України

Як писав УНІАН, під час закритої для преси зустрічі з послами країн ЄС у Києві американці попередили, що Україна отримає значно гірші умови мирної угоди, якщо найближчим часом не погодиться на запропоновані Трампом "28 пунктів".

Тим часом угорський прем’єр Віктор Орбан вже встиг оголосити, що відтепер блокуватиме усю допомогу Україні на рівні ЄС, доки Київ не погодиться на план Трампа.

