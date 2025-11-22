Треба зробити так, щоб РФ не здійснила третє вторгнення в Україну, заявив президент.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що в найближчі дні відбудуться консультації України та партнерів щодо мирних переговорів. Про це він повідомив у своєму зверненні, опублікованому в Telegram.

"Я підписав указ про склад делегації України, затвердив усі відповідні директиви. Наші представники знають, як захищати українські національні інтереси та що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення, іще один удар по Україні – так само, як у минулому повторювала злочини проти нашого народу й проти інших народів також", – сказав Зеленський.

Він додав, що наразі йдеться про "значно більше, ніж про ті чи інші пункти того чи іншого документа".

"Треба зробити так, щоб не панував ніде у Європі та світі принцип, що злочини проти людей і людяності, проти держав і народів можуть мати якусь винагороду й прощення. Реальний мир завжди базується на гарантованій безпеці й на справедливості. І це відчуття не тільки моє – я знаю, що це відчуття мільйонів наших людей і більшості людей у світі", – додав Зеленський.

Мирні переговори: важливі новини

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації, яка братиме участь у консультаціях із міжнародними партнерами щодо закінчення війни. Зокрема очолить делегаціють голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Крім того, серед учасників делегації також буде очільник ГУР Кирило Буданов.

Тим часом один з учасників делегації, секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, повідомив, що консультації пройдуть найближчими днями у Швейцарії. За його словами, процес консультацій націлений на те, щоб "узгодити бачення подальших кроків".

