У Європейському парламенті заявили, що план США щодо припинення війни РФ в Україні абсолютно неприйнятний, оскільки "винагородить" Росію.

У Європі не приховують розчарування і критикують мирний план США щодо російсько-української війни.

Депутатка Європарламенту та голова Комітету з безпеки та оборони (SEDE) Марі-Аньєс Штрак-Ціммерман в ефірі радіо Deutschlandfunk заявила, що це не мирний план, а диктат, який не містить жодних гарантій миру для України. За словами Циммерман, документ абсолютно неприйнятний, оскільки ставить під загрозу безпеку інших країн Європи.

Так званий мирний план США був би божевільним диктаторським світом, який зруйнував би НАТО, диктував би їй, хто має бути членом (Організації Північноатлантичного договору - ред.), а хто ні, і який винагородив би винятково військового злочинця - Росію".

Також Циммерман звернулася до уряду Німеччини з проханням "зайняти певну позицію". Голова SEDE, у своєму зверненні до канцлера Фрідріха Мерца, зажадала забезпечити Україну підтримкою для захисту від атак РФ, згадавши про необхідність поставок Києву ракет Taurus.

У Європі хвиля обурення через "мирний план" США щодо України

Влада Євросоюзу заявила команді президента США Дональда Трампа, що її новий мирний план щодо України з 28 пунктів приречений на провал без підтримки як Києва, так і європейських урядів.

Багато дипломатів та офіційних осіб Європейського Союзу побоюються того, що мирний план США стане на заваді завершенню роботи над угодою про репараційний кредит для України.

При цьому повідомляється, що США пригрозили Україні припинити обмін розвідувальними даними і постачання зброї, щоб змусити її погодитися на мирний план, розроблений за участю росіян.

