Офіційна дата зникнення цих осіб– 20 листопада.

Міністерство внутрішніх справ (МВС) оголосило в розшук українського бізнесмена Тімура Міндіча та фінансиста Олександра Цукермана. Віповідна інформація зʼявилася на сайті МВС.

На сайті також зазначається, що особи, які переховуються від органів досудового розслідування, зникли 20 листопада.

Операція "Мідас" - останні новини

Раніше стало відомо, що Тімура Міндіча та Олександра Цукермана внесли до бази "Миротворець". Їх підозрюють у підриві обороноздатності та енергетичного сектору України, а також у легалізації кримінальних коштів.

За даним ЗМІ, НАБУ підозрюють Міндіча у створенні злочинної організації, "відмиванні" коштів, отриманих злочинним шляхом, а також у незаконному впливі на екс-міністра оборони Рустема Умєрова. Також повіодомляється, що Міндіч підтримував особисті звʼязки з міністрами та іншими впливовими посадовцями, регулярно зустрічався з ними у себе вдома.

Також раніше стало відомо, що заступник прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Синюк звільнився з посади за власним бажанням. Незадовго до цього в ЗМІ зʼявилася інформація про ймовірну причетність Синюка до витоку даних досудового розслідування НАБУ та САП. Нагадаємо, сам Міндіч виїхав з України 10 листопада, за кілька годин до обшуків НАБУ.

