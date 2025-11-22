Німеччина відправить свої нові високотехнологічні дрони-акули захищати Балтійське море від диверсій.
Як пише видання Bild, підводний дрон під назвою Greyshark, створений у Німеччині та набитий високими технологіями, повинен буде:
- патрулювати море для захисту критичної інфраструктури;
- виявляти ворожі розвідувальні апарати;
- моніторити акваторію.
Видання зазначило, що дрон схожий на міні-субмарину і він уже пройшов ходові випробування.
Зазначається, що безпілотник працює на водневому приводі, тому може тижнями обходитися без дозаправлення. У моделі є кілька варіантів. Наприклад, у варіанті Foxtrot можлива навіть тривалість плавання до 4 місяців і на відстань до 10 тис. морських миль.
"Безпілотник використовує 17 високотехнологічних датчиків. Програмне забезпечення на основі штучного інтелекту обробляє дані в реальному часі і розпізнає можливі ворожі об'єкти", - написало видання про німецьку розробку.
Видання додало, що серійний випуск цих дронів може початися вже наступного року. Компанія-розробник зазначила, що на дрони вже є покупці.
Морські дрони
Моду на морські дрони задала Україна. Саме завдяки їм країні вдалося серйозно ускладнити життя Росії на Чорному морі та в анексованому Криму.
Пізніше ЗМІ повідомляли, що США також зацікавилося створенням цілого флоту морських дронів. Однак у наддержави поки що нічого не виходить. Усі ініціативи провалюються на стадії випробувань.