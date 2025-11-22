Ці дрони напхані високими технологіями. Програмне забезпечення на основі штучного інтелекту обробляє дані в реальному часі.

Німеччина відправить свої нові високотехнологічні дрони-акули захищати Балтійське море від диверсій.

Як пише видання Bild, підводний дрон під назвою Greyshark, створений у Німеччині та набитий високими технологіями, повинен буде:

патрулювати море для захисту критичної інфраструктури;

виявляти ворожі розвідувальні апарати;

моніторити акваторію.

Видання зазначило, що дрон схожий на міні-субмарину і він уже пройшов ходові випробування.

Відео дня

Зазначається, що безпілотник працює на водневому приводі, тому може тижнями обходитися без дозаправлення. У моделі є кілька варіантів. Наприклад, у варіанті Foxtrot можлива навіть тривалість плавання до 4 місяців і на відстань до 10 тис. морських миль.

"Безпілотник використовує 17 високотехнологічних датчиків. Програмне забезпечення на основі штучного інтелекту обробляє дані в реальному часі і розпізнає можливі ворожі об'єкти", - написало видання про німецьку розробку.

Видання додало, що серійний випуск цих дронів може початися вже наступного року. Компанія-розробник зазначила, що на дрони вже є покупці.

Морські дрони

Моду на морські дрони задала Україна. Саме завдяки їм країні вдалося серйозно ускладнити життя Росії на Чорному морі та в анексованому Криму.

Пізніше ЗМІ повідомляли, що США також зацікавилося створенням цілого флоту морських дронів. Однак у наддержави поки що нічого не виходить. Усі ініціативи провалюються на стадії випробувань.

Вас також можуть зацікавити новини: