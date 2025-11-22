Аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованого російською ракетою будинку продовжуються.

Під завалами зруйнованого російським ракетним ударом будинку у Тернополі рятувальники ДСНС виявили тіло ще однієї жертви російського ракетного удару.

Про це повідомила пресслужба ДСНС. Там зазначили, що з-під завалів рятувальники дістали тіло жінки.

"Станом на ранок кількість загиблих у Тернополі зросла до 32 осіб, серед них 6 дітей. Постраждали 94 людини, з них 18 дітей. Безвісти зниклими вважаються 7 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрозділи ДСНС безперервно продовжують аварійно-рятувальні роботи.

Атака РФ на Тернопіль

19 листопада Росія завдала по Тернополю масованого комбінованого удару. Через ворожий обстріл були пошкоджені житлові багатоповерхівки, а також виробничі та складські споруди. Виникли масштабні пожежі. Одну із багатоповерхівок було зруйновано з 3-го по 9-й поверхи.

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що у багатоквартирні житлові будинки у місті Тернопіль влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації.

21 листопада з-під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали тіла ще трьох людей: жінки та двох дітей, тоді кількість загиблих зросла до 31 особи.

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевір 21 листопада повідомив, що внаслідок російського удару по житловому будинку у Тернополі загинула 7-річна громадянка Польщі Амелія Гжеско та її мама.

