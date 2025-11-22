Загалом континент охоплює понад два десятки країн, які охоплюють велику різноманітність культур, кліматичних і природних умов.

Північна Америка - це набагато більше, ніж просто США, Канада і Мексика. Загалом континент охоплює понад два десятки країн, які охоплюють велику різноманітність культур, кліматичних і природних умов.

Як пише Iflscience, це пов'язано з тим, що Центральну Америку і Карибський басейн можна вважати "субрегіонами" Північної Америки. З урахуванням цих територій континент включає 23 незалежні держави:

Антигуа і Барбуда, Багамські Острови, Барбадос, Беліз, Канада, Коста-Ріка, Куба, Домініка, Домініканська Республіка, Сальвадор, Гренада, Гватемала, Гаїті, Гондурас, Ямайка, Мексика, Нікарагуа, Панама, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Сент-Вінсент і Гренадіни, Тринідад і Тобаго, США та Сальвадор.

До його складу (за збігом) також входять 23 інші несамоврядні території:

Ангілья, Аруба, Бермудські острови, Бонейр, Британські Віргінські острови, Кайманові острови, острів Кліппертон, Кюрасао, федеральні володіння Венесуели, Гренландія, Гваделупа, Мартініка, Монтсеррат, Пуерто-Ріко, Теркс і Кайкос, Саба, Сен-Бартелемі, Сен-Мартен, Сен-П'єр і Мікелон, Сан-Андрес і Провіденсія, Сінт-Естатіус, Сінт-Мартен і Віргінські острови.

Визначення континенту - свого роду мінне поле, і не існує єдиної всесвітньої організації, яка офіційно визначала б континенти світу.

Багато хто ще зі школи знає, що існують такі континенти: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія та Антарктида. Але існують вагомі аргументи на користь того, що континентів може бути від чотирьох до дев'яти, залежно від способу вимірювання.

Але, як зазначило видання, навіть якщо розглядати тектонічні плити, величезні пласти літосфери, що повільно рухається, межі континентів невизначені.

Північноамериканська плита охоплює більшу частину, але не всю територію США, Канади і Мексики, а також Кубу, Багамські острови, Гренландію, крайній північно-західний край Сибіру, північну Японію і частини Ісландії та Азорських островів.

Зрештою, те, що ми вважаємо континентом, формується такою самою мірою політикою, культурою та історією людства, як і геологією або географією", - зазначило видання.

