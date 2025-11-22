Четверо провідних лідерів європейських країн координують між собою підготовку спільної зустрічі з Трампом у Вашингтоні.

Європейські лідери узгоджують спільний візит до президента США Дональда Трампа на тлі новин про те, що він відправив Україні ультимативний план миру.

Як пише Sky News з посиланням на дипломатичні джерела в Європейському Союзі, британський премʼєр Кір Стармер обговорював можливість поїздки з ключовими європейськими лідерами — президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

Усі четверо політиків координують між собою підготовку спільної зустрічі з Трампом у Вашингтоні.

За інформацією Sky News, очікується, що візит європейських лідерів до США може відбутися на початку наступного тижня, найімовірніше у вівторок, якщо Білий дім підтвердить дату.

Очікується, що тема України та новий американський підхід до безпеки Європи стануть ключовими питаннями дискусії.

Водночас згодом дипломатичне джерело в ЄС заявило у коментарі виданню, що Стармер не планує візит до Вашингтона, але Європа готує спільну зустріч із Трампом.

Мирний план - Європі варто активізуватись

Як повідомляв УНІАН, мирний план Дональда Трампа може обернутися катастрофою. Європа має "взяти відповідальність", інакше заплатять усі, зазначив міжнародний оглядач Sky News Домінік Вагхорн.

"Якщо план буде прийнято, це винагородить збройну агресію. Священний принцип, що навіть фактичні кордони не можуть бути змінені силою, буде потоптано за наказом лідера вільного світу", - пише Вагхорн.

