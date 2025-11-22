Водночас погода перешкоджає і діям Сил оборони України, каже Отченаш.

Туман і дощі на Покровському напрямку, з одного боку, ускладнюють роботу Силам оборони України, з іншого - сповільнюють просування російських військ. Про це в ефірі каналу Київ24 розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" бригади "Рубіж" Андрій Отченаш.

За його словами, через туман українські військові не можуть бачити пересування противника, і "це досить потужне ускладнення" для них, тому що противник може проводити штурмові дії на техніці.

Але водночас, каже Отченаш, для української армії плюс у тому, що "дощі не дають техніці противника так якісно пересуватися, як би він цього хотів". Буває навіть таке, каже він, що від час штурмів ворог "застрягав у болоті, багні і буквально тонув".

"Було таке, що противник за 10 хвилин штурмових дій топив близько 5 одиниць своєї техніки разом із десантом. І це дуже смішно, тому що ти бачиш, як російські штурмові дії просто тонуть у багні, у воді, в річках, не отримуючи ніяких досягнень", - зазначив командир екіпажу БпЛА.

Плюс туманної погоди для Сил оборони ще й у тому, що коли росіяни не застосовують безпілотників, наші військові можуть проводити свої логістичні дії:

"Адже безпілотна авіаційна складова противника на досить високому рівні, і вони теж знищують наші логістичні маршрути. Але під час туману ми можемо проводити логістику, забирати поранених і покращувати ситуацію на полі бою для нас самих".

Як повідомляв УНІАН напередодні, за даними українського моніторингового проєкту DeepState, ворог просунувся у Покровську Донецької області.

Тим часом боєць ЗСУ Владислав Потоцький повідомив про "повну втрату" Покровська. За його словами, місто "повністю втрачено", а ситуація на цьому напрямку "катастрофічна", оскільки прохід відступу з Мирнограда - менше ніж 2 кілометри, до того ж ворог не припиняє спроб звузити коридор.

Нещодавно начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розкрив правду про ситуацію навколо Покровська. Зокрема, він пояснив, навіщо було проводити операцію з відправлення десанту на гелікоптерах і подальшої висадки на північний край промислової зони міста. За словами начальника ГУР, коли спецпризначенці змогли пробити наземний коридор для додаткових українських сил, у Росії перестали казати, що Покровськ взятий. Натомість росіяни почали говорити, що "йде просування, йде успіх і є багато боїв".

