До складу делегації для консультацій, які пройдуть у Швейцарії, увійшли 9 високопосадовців. Делегацію України очолив Єрмак.

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації для консультацій із міжнародними партнерами щодо закінчення війни.

Про це повідомили в Офісі президента й додали, що готові працювати максимально швидко для досягнення результату. "Україна ніколи не хотіла цієї війни та зробить усе, щоб закінчити її достойним миром. Україна ніколи не буде перепоною для миру, і представники української держави захищатимуть справедливі інтереси українського народу та основи європейської безпеки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, сам Зеленський вже оприлюднив указ №854/2025, в якому вказано, хто з високопосадовців увійшов до делегації.

Зазначається, що для участі в переговорному процесі зі США та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками РФ щодо досягнення справедливого і сталого миру утворено делегацію, до складу якої увійшли:

Андрій Єрмак - керівник Офісу президента України, глава делегації;

Рустем Умєров - секретар Ради національної безпеки і оборони;

Кирило Буданов - начальник Головного управління розвідки Міноборони;

Андрій Гнатов - начальник Генерального штабу ЗСУ;

Олег Іващенко - голова Служби зовнішньої розвідки України;

Сергій Кислиця - перший заступник Міністра закордонних справ;

Євгеній Острянський - перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони;

Олександр Поклад - заступник голови Служби безпеки України;

Олександр Бевз - радник керівника Офісу президента України.

Згідно указу, голові делегації дозволяється вносити за погодженням із Зеленським зміни до складу делегації України; залучати до роботи делегації працівників державних органів, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), наукових радників, експертів (за згодою).

Крім того, Зеленський доручив Кабміну фінансово забезпечити роботу делегації.

Між тим секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров вже анонсував, що консультації розпочнуться цими днями у Швейцарії.

"Розпочинаємо консультації між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди. Україна підходить до цього процесу з чітким розумінням своїх інтересів. Це черговий етап діалогу, який триває останніми днями і який, передусім, покликаний узгодити бачення подальших кроків", - деталізував він.

"Мирний план" Трампа

Так званий мирний план США щодо України зненацька з'явився кілька днів тому. Він розроблявся американцями в тісній співпраці з Кремлем. Ані Європа, ані Україна участі у створенні плану не брала.

Українська влада обережно прокоментувала цей план, не поспішаючи його відкинути, хоча Європа відразу заявила, що цей документ заснований на повній капітуляції України. У зверненні до українців Зеленський повідомив, що готовий працювати над цим "мирним планом".

