Україну не допустили до розробки плану, щоб не затягувати процес, кажуть американці.

США пригрозили Україні погіршенням умов мирної угоди з РФ, якщо Київ не погодиться на поточну пропозицію з 28 пунктів. Про це пише The Guardian із посиланням на поінформованих співрощмовників.

Учора після розмови із президентом Зеленським і дзвінка з Білого дому міністр армії США Ден Дрісколл, який несподівано став переговорником щодо мирної угоди, провів брифінг для послів країн НАТО в Києві.

"Це була жахлива зустріч. Знову суперечка на кшталт "у вас немає карт"", – розповів виданню один из присутніх на зустрічі.

Відео дня

Повідомляється, що Дрісколл відмовився вдаватися в подробиці щодо того, чи запропонована Україні угода і є саме тим планом з 28 пунктів, який "витік" у пресу. "Деякі речі мають значення, деякі — лише показуха, і ми найбільше зосередилися на тому, що має значення", — сказав він натомість.

Європу непокоїть, що цей "мирний план" США та РФ розробляли тихцем за спиною України і тепер подають його Києву як вирішену справу. Такий підхід Дрісколл виправдав тим, що це робить процес більш керованим.

"Президент Трамп хоче миру зараз. Чим більше кухарів на кухні, тим важче з цим впоратися", – сказав він, за словами присутнього на зустрічі джерела.

При цьому тимчасова повірена у справах США в Києві Джулі Девіс, яка звісно теж була присутня на зустрічі, повідомила європейським дипломатам, що, хоча умови угоди є суворими для України, у Києва немає іншого вибору, окрім як погодитися з ними, бо інакше доведеться зіткнутися з гіршими умовами у майбутньому.

"Угода від цього не стане кращою, вона стане гіршою", – сказала вона.

"Мирний план" Трампа

Як писав УНІАН, у пресу злили 28 пунктів "мирного плану", начебто запропонованого Україні американцями. Там зокрема містяться пункти про обмеження чисельності ЗСУ, позаблоковий статус України, зняття санкцій з РФ, передачу решти Донбасу під контроль РФ тощо.

Досі достеменно невідомо, наскільки опублікований план відповідає тому, що насправді запропонували Україні. Однак напередодні Зеленський заявив, що справді отримав якийсь план і теж саме з 28 пунктів. За словами президента, Україна стоїть перпед вибором - або прийняти цей план, або втратити "ключового партнера". Вочевидь, йдеться про США.

Вас також можуть зацікавити новини: