Мирний план Дональда Трампа може обернутися катастрофою. Європа має "взяти відповідальність", інакше заплатять усі, пише міжнародний оглядач Sky News Домінік Вагхорн.

Мирний план Трампа щодо України, який уже викликав хвилю критики по всьому Заходу, може поставити під загрозу фундаментальні принципи безпеки, що діяли з кінця Другої світової війни. Аналітики та колишні дипломати попереджають: якщо Європа не активізується та не гарантує захист України, наслідки можуть відчути всі.

"Якщо план буде прийнято, це винагородить збройну агресію. Священний принцип, що навіть фактичні кордони не можуть бути змінені силою, буде потоптано за наказом лідера вільного світу", - пише Вагхорн.

План, який пропонує капітуляцію України

На думку критиків, документ Трампа не є справжнім мирним планом — він фактично повторює вимоги Кремля. Пропозиція передбачає:

передачу Росії територій, захоплених під час вторгнення;

відмову України від вступу до НАТО;

заборону на далекобійну зброю та іноземні війська;

обмеження української армії більш ніж удвічі;

додавання до "ціни миру" територій, які Росія так і не змогла захопити, попри величезні втрати.

Ще більш небезпечним Вагхорн називає пункт, який пропонує вести переговори між НАТО і Росією, причому США виступатимуть "посередником", а не союзником. Це, за його словами, підриває саму суть трансатлантичної єдності.

"Винагородіть агресора — і він повернеться"

Критики застерігають, що план Трампа не веде до миру. Путін неодноразово заявляв про свої амбіції щодо всієї України, а його історія воєнних кампаній свідчить: будь-яка пауза лише дає час перегрупуватися.

"Винагородіть агресора — і він повернеться за новими цілями", — нагадує експерт, попереджаючи, що тактика умиротворення лише відкриє Москві шлях до Києва.

Найбільша криза у трансатлантичних відносинах за десятиліття

Аналітик називає ситуацію найсерйознішим викликом для трансатлантичного альянсу з моменту створення НАТО.

Парад світових лідерів, які хвалять Трампа за його план припинення вогню в Газі, лише посилює його впевненість, що глобальні конфлікти можна "вирішити за кілька кроків".

Але мирний план для Гази загруз у проблемах і не торкається причин війни — і те саме може статися з Україною, тільки з набагато серйознішими наслідками для всього регіону.

Європа має діяти — або програють усі

Як попереджає неназваний колишній міністр закордонних справ однієї з країн Балтії:

"У плані з 28 пунктів є очевидне послання для Європи: це кінець кінця. Нам ясно сказали, що безпека України — це вже відповідальність Європи. І зараз це насправді так".

Експерти наголошують, що Європа має взяти на себе роль гаранта безпеки України — не чекати рішень з Вашингтона, а формувати їх самостійно.

Інакше, підсумовує автор, "ціна американської зради" ляже на всіх: від країн Балтії до решти ЄС. Якщо континент не підтримає Україну, він ризикує втратити власну безпеку.

Як повідомляв УНІАН, Трамп заявив, що Україна "має прийняти" 28-пунктний мирний план, який передбачає передачу Росії частини українських територій та суттєві обмеження для ЗСУ. Критики попереджають, що план фактично повторює вимоги Кремля й може призвести до хаосу в Україні, пише Sky News.

Bloomberg пише, що увага європейців тепер зміщується до закулісних переговорів на G20 у Йоганнесбурзі, де вони спробують узгодити спільну позицію та домогтися зміни плану.

