Ось уже 3 роки єдиним пропонованим миром є капітуляція України, а остання пропозиція США - фактично ультиматум.

Адміністрація президента США Дональда Трампа робить чергову спробу покласти край війні РФ проти України, і міцний мир став би гідним досягненням.

Але, як пише в редакційній статті The Wall Street Journal (WSJ), ось уже 3 роки єдиним пропонованим миром є капітуляція України, а остання пропозиція США - фактично ультиматум - являє собою лише чергову замасковану версію.

Видання зазначило, що ця керована капітуляція стане гіркою пігулкою для України, і влада країни, вочевидь, це розуміє, оскільки український президент Володимир Зеленський учора попередив, що "зараз один із найскладніших моментів у нашій історії", оскільки Україна має обрати між "гідністю та ризиком втрати ключового партнера".

Це зауваження підкреслює, що Трамп вимагає, щоб Україна погодилася на його умови, інакше він припинить постачання зброї та розвідданих з боку США.

Крім того, є питання до США. Річ у тім, що метод російського диктатора Володимира Путіна полягає в тому, щоб наступати на червоні лінії і промацувати волю своїх опонентів. Трамп, як зазначає WSJ, надасть володареві Кремля вигідну територію на сході України, яка допоможе Росії завдати прямого удару по Києву, коли той (Путін - ред.) буде переозброєний і готовий.

Видання зазначило, що також незвичною виглядає пропозиція про фінансову реабілітацію Путіна. "Росія буде реінтегрована у світову економіку", - йдеться в документі.

Зокрема країна повернеться до G7, перетворивши її на G8. "Росія залишиться єдиною диктатурою в цій групі", - констатувало видання.

Крім того, як зазначає WSJ, США укладуть із РФ таку собі "угоду про довгострокове економічне співробітництво", що є породженням помилки Трампа про те, що Путіна можна заманити торгівлею.

"План передбачає спільну роботу з Росією над - ми не вигадуємо - штучним інтелектом. Трамп міг би також обійти посередників і безпосередньо передати технологічну перевагу США Китаю", - уїдливо зазначило видання.

Журналісти зазначили, що Трамп наполягає, що війна в Україні - проблема Європи, але чому б спочатку не проконсультуватися з тими, хто живе на задньому дворі Путіна?

Видання міркує, що Трамп, можливо, вирішив, що зможе нарешті вмити руки у відносинах з Україною, якщо Європа й Україна відкинуть його пропозицію.

"Йому явно набридло мати справу з війною. Але умиротворення Путіна переслідуватиме його до кінця його президентства. Якщо Трамп думає, що американські виборці ненавидять війну, почекайте, поки він не дізнається, як сильно вони ненавидять безчестя", - написало видання.

Журналісти зазначили, що Трамп може очорнити свою спадщину, якщо захоче, однак ризик буде не для нього, а для США як держави.

"Погана угода в Україні дасть зрозуміти ворогам США, що вони можуть домогтися бажаного силою, ядерним шантажем або тиснути, поки Америка не втратить до цього інтерес. Імовірність тихоокеанської кризи зросте", - підсумувало видання.

"Мирний план" Трампа щодо України

Трамп дотримується агресивного графіка припинення війни в Україні і має намір чинити безпрецедентний тиск на Київ. Він навіть призначив Дрісколла - друга і колишнього однокласника Венса - своїм новим спеціальним представником, який просуватиме "мирний план".

Скоро він вирушить до Москви на переговори з Путіним. За деякими даними Дрісколл прихопить із собою групу американських генералів.

