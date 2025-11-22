'Вітер у Вашингтоні може змінитись': і РФ, і Україна мають причини йти до миру, - NYT

Україна стоїть перед вибором між складним американським планом миру та надзвичайно важкою зимою без підтримки ключового партнера.

Україна опинилася перед вибором між американським проєктом із 28 пунктів і надзвичайно важкою зимою. Обидві сторони мають вагомі причини наближатися до миру, йдеться у матеріалі The New York Times.

Положення на полі бою стрімко погіршується: українські сили втрачають позиції на сході, а ресурси виснажуються. При цьому Росія має значно більшу кількість населення та потужну військову індустрію — фактори, які створюють для України довгострокову стратегічну загрозу.

Наразі незрозуміло, як довго Київ зможе утримувати оборону, особливо з огляду на складну зиму, брак боєприпасів та обмеження в постачанні.

Тиск і на Москву

Попри переваги у живій силі та виробництві озброєнь, Росія також стикається з серйозними викликами. Нові санкції США щодо російської нафтової галузі ще більше скоротили доходи Кремля та посилили навантаження на бюджет, який працює в режимі воєнного часу.

Американський план передбачає значні поступки не лише для України, а й для США та їхніх союзників у Європі. Деякі пункти проєкту вигідні Москві, інші — навпаки можуть бути неприйнятними для Путіна, що ускладнює будь-яку домовленість.

"Путін може прагнути зафіксувати свої перемоги, розуміючи, що вітер у Вашингтоні може змінитися", - підсумувало видання.

Адміністрація США тисне на Україну, щоб вона прийняла новий "мирний план" до четверга, 27 листопада, мовляв, можливості для переговорів обмежені. Міністр армії США Деніел Дрісколл на зустрічі з європейськими дипломатами заявив, що він "оптимістично налаштований" і вважає що "зараз настав час для миру", але попередив, що Вашингтон не проявить особливої гнучкості.

Водночас президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації для консультацій із міжнародними партнерами щодо закінчення війни.

"Україна ніколи не хотіла цієї війни та зробить усе, щоб закінчити її достойним миром. Україна ніколи не буде перепоною для миру, і представники української держави захищатимуть справедливі інтереси українського народу та основи європейської безпеки. Вдячні за готовність європейських партнерів допомагати", - йдеться у повідомленні ОП.

