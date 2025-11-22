Колишній британський прем'єр переконаний, що Путін зараз святкує.

"Мирний план" Дональда Трампа – це нічим не обгрунтований примус України до капітуляції. Зважаючи на стратегічну ситуацію у війні, американську пропозицію можна пояснити хіба що некомпетентністю керівництва США. Про це в авторській статті для Daily Mail пише колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Він зазначає, що Путін, ймовірно, зараз сидить в одному зі своїх числених палаців, дивиться новини по телевізору і "мимоволі посміхається некомпетентності своїх супротивників, приголомшливій слабкості Заходу".

Джонсон наголошує, що за чотири роки війни Росія втратила понад мільйон солдатів загиблими і пораненими, але так і не змогла захопити істотно більше тих 20% території України, які вона контролювала на початку війни. Також він згадує кризу в російській економіці. І ось на тлі такої ситуації США викочують "мирний план", який наче від початку був написаний в Кремлі, зазначає політик.

"Це смішно. Так званий мирний план передбачає військову кастрацію України. Він вимагає російського вето щодо членства України в НАТО та російського контролю над допуском будь-яких іноземних військ на українську територію. У документі пропонується, щоб українці не лише відмовилися від будь-яких спроб повернути Крим чи Донбас, а й передали величезні ділянки території, які росіяни навіть не контролюють, включно із близько 250 000 українських мирних жителів", – обурюється Джонсон.

Колишній очільник британського уряду, який в минулому дуже хвалив Трампа, тепер називає його рішення "повною зрадою України", в яку "неможливо повірити.

"Якби в Києві були настільки божевільні, щоб погодитися на ці умови, то вони б стали маріонетками Москви, постійно наражаючись на третє вторгнення. Ви бачите, що це повна капітуляція так званих друзів України. Це Мюнхен", – пише Джонсон, відсилаючи до "Мюнхенської змови" 1938 року, за якою Британія і Франція віддали Німеччині шматок Чехословаччини.

Джонсон вважає недостатньо рішучими протести інших західних країн проти "мирного плану" Трампа. Включно із самою Британією.

Реакція Заходу на "мирний план" Трампа

Як писав УНІАН, у численних публікаціях західні ЗМІ різко розкритикували "мирний план" Трампа як такий, що винагороджує РФ за агресію. Той факт, що план готували США і РФ за спиною України, породжує численні порівняння із Мюнхенською змовою 1938 року.

Разом з тим офіційні особи європейських та інших дружніх до України країн були дещо більш обережними у своїх публічних заявах. Вони зокрема запропонувала взяти план Трампа за основу, але вказали на неприйнятність низки його пунктів.

