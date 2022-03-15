Новий закон передбачає введення диференційованої рентної плати на видобуток природного газу залежно від його вартості.

Верховна Рада прийняла законопроект, який передбачає збільшення ренти на видобуток газу на час воєнного та надзвичайного стану, за нього проголосували 270 народних обранців.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Новий закон (№7038-д), як і попередні (№7038 та №7038-1), передбачає введення диференційованої рентної плати на видобуток природного газу залежно від його вартості.

Відповідно до закону, під час військового та надзвичайного стану, рента для газу зі старих свердловин буде виглядати наступним чином:

Для старих свердловин до 5000 метрів:

- якщо ціна газу до $150/тис. куб. м - 14,5%;

– якщо ціна газу від $150 до $400/тис. куб. м - 29%;

– якщо ціна газу понад $400/тис.куб. м - 29% (від частини вартості газу в розмірі $400) і 65% (від частини вартості газу понад $400).

Для старих свердловин понад 5000 метрів:

- якщо ціна газу до $150/тис. куб. м - 7%;

– якщо ціна газу від $150 до $400/тис. куб. м-14%;

– якщо ціна газу понад $400/тис.куб. м-14% (від частини вартості газу в розмірі $400) і 31% (від частини вартості газу понад $400).

Також, збільшена рента для нових свердловин (це ті, які були запущені після 2018 року) виглядає наступним чином:

Для нових свердловин до 5000 метрів:

- при вартості газу до $150/тис. куб.м - 6%;

– від $150 до $400/тис. куб.м - 12%;

– понад $400/тис.куб.м - 12% (від частини вартості газу в розмірі $400) і 36% (від частини вартості газу понад $400).

Для нових свердловин понад 5000 метрів:

- при вартості газу до $150/тис. куб.м - 3%;

- від $150 до $400/тис. куб.м - 6%;

– понад $400/тис.куб.м - 6% (від частини вартості газу в розмірі $400) і 18% (від частини вартості газу понад $400).

Війна проти України: