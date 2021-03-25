Реформування системи централізованого теплопостачання неможливо здійснити без врегулювання проблеми боргів підприємств теплопостачання перед НАК "Нафтогаз України" за природний газ.
Про це заявив заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів Олександр Пасічник в ефірі ток-шоу Energy Freedom з Андрієм Куликовим.
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"Питання анбандлінгу для ТКЕ сьогодні не таке актуальне, потрібно спочатку розв'язати проблеми, які заводять галузь в глухий кут. Те, що потрібно зробити зараз, або навіть те, що потрібно було зробити вчора — це врегулювання проблеми боргів підприємств теплопостачання перед "Нафтогазом", — зазначив Олександр Пасічник.
Він зазначив, що станом на 16 березня сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ і ТЕЦ перед НАК "Нафтогаз України" склала близько 68,2 млрд грн. Крім суми самих боргів існує ще проблема нарахованих пені та штрафів, джерела для сплати яких у виробників тепла відсутні.
"Борги виникли внаслідок недосконалості законодавства щодо регульованих тарифів. Боржники змушені виплачувати не тільки поточні борги, які накопичуються, а й прострочену заборгованість попередніх періодів. Функціонувати в умовах ринку при такій колосальній сумі боргів неможливо", — сказав Олександр Пасічник.
Він підкреслив, що ефективне функціонування ринку газу для підприємств ТКЕ можливе тільки при дотриманні певних умов.
"Три речі, на яких має базуватися шлях до реформування галузі: розв'язання питання боргів підприємств теплопостачання перед "Нафтогазом", врегулювання проблеми боргів населення за спожиті послуги перед цими підприємствами та підвищення платіжної дисципліни, а також встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги теплопостачання", — додав Олександр Пасічник.
Нагадаємо, 16 березня Держенергоефективності обговорило з представниками Міненерго, Мінрегіону, НКРЕКП, USAID, теплокомуненерго та експертного середовища шляхи запровадження конкурентного ринку теплової енергії в Україні та скасування з 1 травня цього року ПСО (спеціальних зобов'язань) щодо постачання природного газу виробникам тепла.
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