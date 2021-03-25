Питання анбандлінгу для ТКЕ сьогодні не таке актуальне, потрібно спочатку розв'язати проблеми, які заводять галузь в глухий кут.

Реформування системи централізованого теплопостачання неможливо здійснити без врегулювання проблеми боргів підприємств теплопостачання перед НАК "Нафтогаз України" за природний газ.

Про це заявив заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів Олександр Пасічник в ефірі ток-шоу Energy Freedom з Андрієм Куликовим.

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"Питання анбандлінгу для ТКЕ сьогодні не таке актуальне, потрібно спочатку розв'язати проблеми, які заводять галузь в глухий кут. Те, що потрібно зробити зараз, або навіть те, що потрібно було зробити вчора — це врегулювання проблеми боргів підприємств теплопостачання перед "Нафтогазом", — зазначив Олександр Пасічник.

Він зазначив, що станом на 16 березня сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ і ТЕЦ перед НАК "Нафтогаз України" склала близько 68,2 млрд грн. Крім суми самих боргів існує ще проблема нарахованих пені та штрафів, джерела для сплати яких у виробників тепла відсутні.

"Борги виникли внаслідок недосконалості законодавства щодо регульованих тарифів. Боржники змушені виплачувати не тільки поточні борги, які накопичуються, а й прострочену заборгованість попередніх періодів. Функціонувати в умовах ринку при такій колосальній сумі боргів неможливо", — сказав Олександр Пасічник.

Він підкреслив, що ефективне функціонування ринку газу для підприємств ТКЕ можливе тільки при дотриманні певних умов.

"Три речі, на яких має базуватися шлях до реформування галузі: розв'язання питання боргів підприємств теплопостачання перед "Нафтогазом", врегулювання проблеми боргів населення за спожиті послуги перед цими підприємствами та підвищення платіжної дисципліни, а також встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги теплопостачання", — додав Олександр Пасічник.

Нагадаємо, 16 березня Держенергоефективності обговорило з представниками Міненерго, Мінрегіону, НКРЕКП, USAID, теплокомуненерго та експертного середовища шляхи запровадження конкурентного ринку теплової енергії в Україні та скасування з 1 травня цього року ПСО (спеціальних зобов'язань) щодо постачання природного газу виробникам тепла.

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Автор: Іван Бойко