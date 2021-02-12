Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вперше в Україні скасувала ліцензію постачальнику газу.
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Про це передає прес-служба Нацкомісії.
"Ліцензію відібрали через зловживання на ринку природного газу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рішення про позбавлення ліцензії постачальника газу, переважна більшість споживачів якого знаходиться в Мелітополі, прийняли на сьогоднішньому засіданні регулятора. Скасування ліцензії пояснили системними порушеннями ліцензіатом вимог і умов постачання газу.
"На прикладі цієї компанії всі інші ліцензіати повинні розуміти, що ринок природного газу створений і всі реформи відбуваються для впровадження конкуренції на ринку і вільного вибору постачальника. Тому такі дії, що спричинили примусовий перехід споживача, є неприпустимими", - зазначила член НКРЕКП Оксана Кривенко.
Вона додала, що Комісія і далі буде анулювати ліцензії інших компаній у разі грубих порушень.
У НКРЕКП також зазначили, що після того, як порушник позбувся ліцензії, у його колишніх клієнтів є час до 1 березня, щоб вибрати нового постачальника газу. Якщо вони не встигнуть - їх автоматично переведуть на обслуговування у постачальника "останньої надії" (державного "Нафтогазу"). Ціна в такому випадку буде не вище максимальної, встановленої Кабміном.
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