Скасування ліцензії пояснили системними порушеннями ліцензіатом вимог і умов постачання газу.

Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вперше в Україні скасувала ліцензію постачальнику газу.

Читайте також"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для теплокомуненерго

Про це передає прес-служба Нацкомісії.

"Ліцензію відібрали через зловживання на ринку природного газу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення про позбавлення ліцензії постачальника газу, переважна більшість споживачів якого знаходиться в Мелітополі, прийняли на сьогоднішньому засіданні регулятора. Скасування ліцензії пояснили системними порушеннями ліцензіатом вимог і умов постачання газу.

"На прикладі цієї компанії всі інші ліцензіати повинні розуміти, що ринок природного газу створений і всі реформи відбуваються для впровадження конкуренції на ринку і вільного вибору постачальника. Тому такі дії, що спричинили примусовий перехід споживача, є неприпустимими", - зазначила член НКРЕКП Оксана Кривенко.

Вона додала, що Комісія і далі буде анулювати ліцензії інших компаній у разі грубих порушень.

У НКРЕКП також зазначили, що після того, як порушник позбувся ліцензії, у його колишніх клієнтів є час до 1 березня, щоб вибрати нового постачальника газу. Якщо вони не встигнуть - їх автоматично переведуть на обслуговування у постачальника "останньої надії" (державного "Нафтогазу"). Ціна в такому випадку буде не вище максимальної, встановленої Кабміном.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН