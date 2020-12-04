За словами Кучеренка, учасники ринку та Антимонопольний комітет сходяться на думці, що ринок блакитного палива має бути демонополізований.

Видобутий державною компанією "Укргазвидобування" газовий ресурс має продаватися за ринковою ціною, при цьому, ринок блакитного палива необхідно демонополізувати.

Таку думку висловив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко під час онлайн дискусії щодо боргів населення за ЖКП в Energy club.

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За його словами, на нещодавній нараді представники Антимонопольного комітету, представники Європейської Бізнес Асоціації, директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янез Копач, народні депутати та трейдери зійшлися на думці, що видобутий газ держкомпанії "Укргазвидобування" має продаватися за внутрішніми ринковими цінами.

"На нараді переважна більшість - Копач, Антимонопольний комітет, Європейська Бізнес Асоціація, депутати, трейдери кажуть: Давайте демонополізуємо ринок газу. Газовий ресурс "Укргазвидобування" має дійсно за ринковою ціною продаватися. Нехай це буде ринок, але це буде внутрішній ринок, не прив'язаний до зовнішньої ціни. Він має виходити з платоспроможності населення", - сказав він.

Нардеп вважає, що реформування житлово-комунального господарства країни не відбувається належним чином через непрофесійні дії Кабінету Міністрів України та лобіювання інтересів НАК "Нафтогаз України".

"Повірте мені, в уряді немає людини, яка б комплексно розуміла, що відбувається в сегменті енергетики та комунальників...ні попередній уряд, ні нинішній, тим більше взагалі не розуміють, що таке реформа. Вони зводять все до якогось точкового рішення. На превеликий жаль, за останні роки домінуючою стала точка зору господарюючого суб'єкта під назвою НАК "Нафтогаз", який, по суті справи, став джерелом саботажу цих всіх реформ", - пояснив нардеп.

Кучеренко зазначив, що критично необхідно врегулювати проблему старих боргів на ринку газу. Для цього депутати розробили законопроект 3800-1, автором якого він є. Але влада лобіює законопроект 3800, який враховує інтереси тільки "Нафтогазу" і "Оператора ГТС".

"Законопроект 3800-1 вже п'ять місяців ніхто не обговорював, я там перший автор. Чому ніхто навіть не обговорював його? Більш того, на Секретаріаті РНБО розглянули інший законопроект №3800, який, по суті, нічого не вирішує, він спрямований виключно на інтереси НАК "Нафтогаз" і "Оператора ГТС України", - додав Кучеренко.

Голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан зазначив, що на сьогодні газові компанії не мають можливості вільно купувати газ у компанії "Укргазвидобування", що створює нерівні ринкові умови.

"На ринку присутній нерівний доступ до ресурсу держкомпанії "Укргазвидобування" і НАК "Нафтогаз України", маніпулюючи цими обсягами намагається перетягнути всіх клієнтів на себе, декларуючи колосальні борги", - сказав він.

За словами Копмана, для того, щоб розв'язати проблему боргів, що виникли до відкриття ринку газу необхідно прийняти законопроект 3800-1. Але поки цей документ не просувається.

Як повідомляв УНІАН, до початку нового опалювального сезону загальний обсяг заборгованостей між учасниками ринку природного газу України досяг критичної суми-125 мільярдів гривень.

Експерти вважають, що оптимальним розв'язанням проблеми заборгованості може стати законопроект 3800-1, що знаходиться на розгляді у Верховній Раді.

Автори документа, серед яких голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та екс-міністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко, пропонують взаємне списання накопичених штучних заборгованостей між учасниками ринку. Такий спосіб не зажадає додаткових запозичень з казни або гаманців населення.

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Автор: УНІАН