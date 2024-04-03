Попри санкції зростання постачань допомогло збільшити фінансові надходження Росії від нафти.

Експорт морської нафти з Росії підскочив в останній тиждень березня до найвищого рівня цього року – 3,74 млн барелів на день, повідомляє Enkorr.

Зазначається, що валова вартість експорту сирої нафти зросла до п’ятимісячного максимуму на рівні 1,9 млрд дол. за сім днів до 31 березня з переглянутого значення в 1,75 млрд дол. за період до 24 березня. Середній чотиритижневий дохід також зріс приблизно на 110 млн — до 1,74 млрд дол. на тиждень.

Зазначається, що відновлення минулого тижня відбулося на тлі ослаблення сильного вітру, який протягом останніх тижнів неодноразово перешкоджав завантаженню в головному тихоокеанському порту Росії.

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Хоча попередні шторми все ще впливають на середні чотиритижневі потоки, їхній вплив зменшується. Згідно з даними відстеження руху танкерів, менш мінливі показники постачань досягли найвищого рівня з початку листопада у період до 31 березня.

"Росія заявила, що скоротить експорт сирої нафти протягом І кварталу 2024 року на 300 тис. барелів на день (б/д) порівняно з їхнім середнім рівнем у травні-червні в рамках ширшої ініціативи ОПЕК+, щоб запобігти профіциту й підтримати ціни на нафту", – йдеться в повідомленні.

Морські постачання за перші три місяці року перевищили цей рівень лише на 16 тис. б/д. Протягом ІІ кварталу Москва відійде від скорочення експорту і зосередиться на планах виробництва, яким віддають перевагу інші члени групи.

Більшу частину запасів російської сирої нафти Sokol, які накопичилися після того, як індійські нафтопереробники відхилили її, зараз вивантажено. Близько половини від загального обсягу - 9,1 млн барелів було постачено на нафтопереробні заводи (НПЗ) в Китаї.

Крім того, ще 7 млн барелів повертаються в Індію, хоча майже половина з них усе ще на танкерах, які стоять на якорі в індійських портах. Один вантаж було доставлено у Пакистан. Усі вантажі Sokol, завантажені в березні, прямували безпосередньо у Китай.

Прибутки Росії від експорту нафти

19 лютого 2024 року повідомлялося, що РФ отримала безпрецедентний дохід від експорту нафти. За минулий рік Москва експортувала до Індії нафту на суму близько 37 млрд дол., що стало рекордним показником для неї.

Наприкінці лютого стало відомо, що загальний експорт російської нафти зріс до найвищого рівня за попередні чотири місяці.

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