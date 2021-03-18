Федерація провела таке опитування напередодні змін, які очікують українців на ринку газу. У квітні 2021 року завершується дія тимчасового обмеження ціни на газ, встановленого урядом.

Громадяни України підтримують запровадження ринку газу, а найкращим способом захисту від стрибків цін називають запровадження тарифу "річний".

Такими є висновки соціологічного опитування, проведеного компанією "Gradus" на замовлення Федерації роботодавців нафтогазової галузі України (ФРНГ).

Федерація провела таке опитування напередодні змін, які очікують українців на ринку газу. У квітні 2021 року завершується дія тимчасового обмеження ціни на газ, встановленого урядом.

Тим часом завдяки відновленню світової економічної активності ціни на енергоносії на світових хабах, від яких залежить українське ціноутворення, показують тенденцію до зростання.

Саме тому ФРНГ вирішила з’ясувати ставлення громадян до ринку газу, очікування від держави та можливих механізмів захисту від сезонних стрибків цін.

За результатами опитування, більша частина респондентів переконані, що запровадження ринку газу дозволить суттєво збільшити видобуток українського газу (55%), звільнити державу від енергозалежності від Росії разом з відкриттям доступу до європейського газу (62%), а також пришвидшити процес євроінтеграції, оскільки це обов’язкова умова приєднання України до ЄС (53%).

Також більшість респондентів вважає, що гроші, отримані в результаті запровадження ринку газу, мають бути спрямовані на державну програму інвестицій у збільшення видобутку українського газу, а не на субсидії.

При цьому більшість громадян, опитаних соціологами, найкращим способом захисту від держави назвали єдину ціну на газ протягом року (31,9%) Саме таке рішення закладено в основу тарифу "Річний": ринкового способу захисту від стрибків цін, який пропонує зробити обов’язковим Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг.

28,6% громадян очікують від держави гарантій інтеграції України до ЄС, з запровадженням всіх ринкових стандартів та правил, а 22.9% розраховує на грошову компенсацію щомісяця в разі великих сезонних коливань.

"Єдина ціна протягом року" також є найбільш популярним варіантом відповіді на запитання "Що має робити держава для зменшення розміру платіжки за газ?». 34.5% погодилися з пропозицією "Запровадити тариф "Річний", який захистить від сезонних коливань ціни на газ, а для вразливих громадян надати адресну фінансову допомогу".

Ідею запровадження річних цінових пропозицій підтримують і галузеві експерти.

"Річні продукти дають можливість споживачам спрогнозувати свої витрати. Вони є своєрідною «страховкою» від сезонних цінових коливань. Особливо річні цінові пропозиції цікаві споживачам, які використовують газ комплексно, зокрема – для опалення будинків", - зауважує координаторка житлово-комунальних й енергетичних програм Громадської мережі "Опора" Тетяна Бойко.

"Ті споживачі, які будуть орієнтуватися на річні цінові пропозиції й вчасно підписувати "довгі" контракти, свої ризики щодо підвищення ціни фактично нівелюють", - вважає генеральний директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Однак, за даними соцопитування, 23,6% готові й до обмеження ринку - запровадження граничної ціни на газ для всіх громадян протягом року, попри те, що це рішення зупинить реформу ринку газу, та зупинить приєднання України до європейського енергоринку.

Ще 13,6% опитаних готові до відновлення імпорту газу з Росії. А 23,9% узагалі не знали, що відповісти на це запитання.

При цьому лише 11% респондентів заявили, що отримують субсидію на енергоносії. 23% не змогли оформити субсидії, 56% не отримують, оскільки субсидія не має призначатись. 9% опитаних громадян заявили, що вони "противники субсидій".

"Дослідження та врахування громадської думки надзвичайно важливі при впровадженні будь-яких реформ, а на таку чутливу тему, як ціни на газ – особливо. Помітно, що українці все більше знають про принципи роботи ринку газу для побутових споживачів і очікують продовження решти ринкових реформ у вітчизняній енергетиці. Але це – лише початок. Інформацію про цінові та тарифні новації треба донести всім громадянам. Думаю, що цього року Федерація активно долучиться до інформаційної кампанії для населення про нюанси роботи ринку газу, зміну постачальника та вибору цінових пропозицій тощо. Федерація роботодавців нафтогазової галузі вже активно допомагає цьому процесу й завжди готова до плідної співпраці з урядом, регулятором, громадськими організаціями та іншими стейкхолдерами", - наголосив голова ФРНГ Андрій Супрун.

Довідка:

Опитування було проведено в березні 2021 року дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Розмір вибірки: 1201 респондентів.

Цільова група дослідження: люди у віці 18-60 років, які проживають у містах з населенням 50к+.

Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю мешканців понад 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Іван Бойко