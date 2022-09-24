Після вторгнення РФ до України Індія стала другим за величиною покупцем нафти, підтримуючи російську економіку.

Індійські нафтопереробники мають намір відмовитися від закупівель російської нафти ESPO цього місяця. Це відбувається на тлі оголошення в країні мобілізації, яка, за оцінками ОПУ, потребуватиме щорічно 1,3 трильйона рублів із бюджету, і планів РФ вдвічі збільшити витрати на оборону.

Як повідомляє Reuters, це відбувається через вищі тарифи на фрахт.

Джерела видання зазначають, що за останні півроку Індія, яка раніше рідко купувала російську нафту, стала другим за величиною клієнтом після Китаю. Після того, як деякі компанії на Заході припинили закупівлі, нафтопереробники в Індії розкуповували майже всі сорти російської нафти, користуючись знижками. Тепер ціни на російську нафту виросли.

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"На чистій основі після врахування фрахту вартість ESPO виявляється на $5-7$ за барель дорожчою порівняно з аналогічними сортами з інших країн, таких як Murban в ОАЕ", – повідомило джерело в індійській промисловості.

Аналітик Refinitiv Ехсан Уль Хак зазначив, що виробники Близького Сходу знизили офіційні ціни на свої поставки в жовтні, чим також вдарили по привабливості російської нафти.

Вже зараз індійські компанії дедалі більше купують інші сорти нафти і з Західної Африки. Так, Індія завантажила 2,35 мільйона тонн африканської нафти цього місяця (у серпні – 1,16 мільйона тонн), а російської нафти – близько 2 мільйонів тонн (у серпні – 3,55 мільйона тонн).

Позиція Індії щодо війни в Україні: що варто знати

Індія, як і Пекін, уникала критики на адресу РФ через її вторгнення в Україну. Країна бере участь у спільних з Росією військових навчаннях і станом на початок літа рекордно збільшила імпорт нафти з РФ.

Попри це українська сторона розглядала Індію як одного з можливих гарантів безпеки. У червні ЗМІ Індії з посиланням на дипломатичні джерела повідомляли, що влада України попросила Індію стати однією з країн-гарантів її безпеки, а також допомогти з відновленням країни.

Однак, презентуючи рекомендації до Київського договору про безпеку 13 вересня, Офіс президента не згадав Індію серед членів основної групи країн-союзників і потенційних гарантів.

Пізніше цього місяця прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на особистій зустрічі заявив російському президенту Володимиру Путіну, що зараз не час для війни. На думку держсекретаря США Ентоні Блінкен, побоювання Індії з приводу війни в Україні, висловлені російському диктатору, посилюють тиск на Росію для припинення бойових дій.

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