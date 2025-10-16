У Вашингтоні не були раді, що Індія продовжує купувати російську нафту, заявив президент США.

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді нібито заявив, що його країна більше не купуватиме російську нафту. Таку заяву зробив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

"Мій друг (Моді, – УНІАН) запевнив мене, що не буде купівлі нафти з Росії. Він не може зробити це одразу, це процес. Але він скоро завершиться", – сказав Трамп під час пресконференції.

Американський лідер також додав, що у Вашингтоні не були раді, що Індія продовжує купувати російську нафту.

"Бо це дозволяє Росії продовжувати війну, де вони вже втратили мільйон солдатів", – акцентував він.

Трамп каже, що спробує змусити Китай вчинити так само, як і Індія.

Індія та Китай наразі є найбільшими покупцями російської нафти, що експортується морем. Обидві країни користуються зниженими цінами на російську продукцію, які Москва була вимушена зменшити після санкцій, накладених через повномасштабне вторгнення в Україну.

Інші заяви Трампа

Під час тієї ж пресконференції американський президент заявив, що Україна нібито хоче піти в наступ. Він також звернувся до диктатора Путіна, закликавши його припинити вбивати українців і росіян.

Раніше він пригрозив, що США можуть частково припинити торгівлю з Китаєм. Він звинуватив Китай в тому, що він спеціально не купує американську сою. Ця заява призвела до падіння американського фондового ринку.

