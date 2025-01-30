Нафтопереробні заводи можна відремонтувати, але Україна завжди може відправити в атаку більше безпілотників.

Вночі 29 січня Сили оборони України атакували Нижегородський нафтопереробний заводу в Кстово, що в Росії. Він розташований за понад 800 кілометрів від лінії фронту на півночі України.

Вибухи спричинили потужну пожежу, яка тривала до самого ранку. Російські медіа вже панікують через цю атаку та інші нещодавні удари України по приблизно 30 великих російських нафтопереробних заводах, що є критично важливими для ключової галузі промисловості країни-агресорки. Про це пише журналіст Forbes Девід Акс.

Україна атакує російські нафтові обʼєкти вже біля двох років. Проте за останній місяць відбулася значна ескалація. Один лише завод у Кстово переробляє 13 мільйонів барелів нафти на рік, що становить приблизно 5% від загального обсягу нафтопереробки в Росії.

Відео дня

"Удари по кількох інших нафтопереробних заводах цього місяця, можливо, знизили російське виробництво нафтопродуктів більш ніж на десяту частину", – йдеться в матеріалі.

Автор зазначає, що хоча нафтопереробні заводи можна відремонтувати, Україна завжди може відправити в атаку більше безпілотників. За останні роки українська промисловість розробила різні моделі дальніх ударних дронів, які можуть нести вибухівку на відстань до майже 1300 км. Деякі зразки здатні подолати відстань у понад 1,6 тисячі км.

"Порівняно з багатомільйонними витратами на відбудову нафтопереробного заводу, безпілотник – навіть рій безпілотників – коштує дешево. Спортивні літаки "Аеропракт А-22", які українці перетворюють на ударні безпілотники, продаються приблизно за 130 000 доларів", – акцентує Акс.

Удари по нафтовій промисловості є частиною ширшої української стратегії, спрямованої на позбавлення Москви її основного джерела доходів. Так Київ прагне "задушити російські військові зусилля, перекривши їхнє фінансування". І Україна рішуче налаштована продовжувати бити по таких обʼєктах.

Удари по Росії: ураження заводу у Кстово

Вночі 29 січня у Нижегородській області РФ лунали вибухи. У мережі писали про пожежу на НПЗ "Лукойла". Цей завод входить у топ-5 найбільших за обсягом виробництва НПЗ Росії.

Джерела УНІАН в ГУР пізніше повідомили, що нафтобазу "Лукойл" у Кстово Нижегородської області РФ атакували дрони Головного управління розвідки. У розвідці кажуть, що відбулося чотири влучання по території нафтобази. Обʼєкт зазнав значних ушкоджень.

Вас також можуть зацікавити новини: