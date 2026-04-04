Російські удари по енергетиці: в Міненерго назвали втрати під час опалювального сезону

Українські енергетики вже відновили майже половину пошкоджених генераційних потужностей.

Під час опалювального сезону ворог пошкодив більше 9 ГВт генераційних потужностей теплоелектростанцій (ТЕС), теплоелектроцентралей (ТЕЦ) та гідроелектростанцій (ГЕС). Як повідомив перший віцепрем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль, українські енергетики відновили понад 4 ГВт потужності.

"Відновили після російських атак 85% доступної потужності ТЕС та 66% доступної потужності ГЕС та ГАЕС", - зазначив Шмигаль.

За словами віцепрем’єра, українські енергетики відремонтували трансформаторне обладнання системи передачі, загальна потужність якого становить близько 30% всієї трансформаторної потужності енергосистеми Латвії.

Відео дня

"У 2025 році були виконані планові ремонти сумарною потужністю 11,8 ГВт, що дозволило успішно пройти цей опалювальний сезон", - додав Шмигаль.

Він також відмітив, що в Україні продовжують розвивати розподілену генерацію. Загальний приріст встановленої потужності за 2025 рік склав 642,77 МВт.

Крім того, було встановлено нові установки для зберігання енергії на 508 МВт, що у 254 рази більше, ніж в опалювальному сезоні 2024-2025 років.

Ситуація в енергосистемі - останні новини

3 квітня після тривалого періоду без відключень світла в Україні повернулися графіки погодинних відключень для населення та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Внаслідок бойових дій та обстрілів також повідомлялося, що частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишалися без світла.

Крім того, вдень 3 квітня в кількох регіонах України через масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему "Укренерго" довелося застосувати аварійні відключення електроенергії.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев пояснив УНІАН, що в "Укренерго" були змушені повернути графіки погодинних відключень світла через суттєве скорочення Україною імпорту електроенергії.

