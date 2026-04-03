Росія масовано вгатила по енергетиці України: мешканці шести областей частково без світла

Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Росія атакувала енергетичні об’єкти у кількох регіонах України. Внаслідок бойових дій та обстрілів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без світла, повідомляє Міністерство енергетики.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", - запевняють в енергетичному відомстві.

Разом з тим, у Міненерго нагадали, що з 7 до 11 години в усіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а з 6 до 22 години - графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Енергетики також закликали українців, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію протягом усієї доби.

"Це допомагає знизити навантаження на систему", - пояснили у відомстві.

Попри потепління Росія не припиняє регулярні атаки на енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури, станом на ранок 2 квітня, частина споживачів у Донецькій, Одеській, Полтавській, Запорізькій, Сумській, Черкаській, Харківській та Чернівецькій областях тимчасово залишалися без світла.

При цьому дрони та ракети РФ спричиняють збої не лише в енергосистемі України, а й сусідніх країн. Через російську атаку Молдова наприкінці березня запровадила надзвичайний стан. Влада країни закликала мешканців не користуватися ліфтами без нагальної необхідності.

Водночас гендиректор Yasno Сергій Коваленко очікує, що у квітні дефіцит електроенергії в Україні зменшиться, оскільки на повну запрацює гідро- та сонячна генерація, а споживання стане меншим.

