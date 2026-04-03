Україною ширяться аварійні відключення: де найважче зі світлом зараз

У кількох регіонах Україні через масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему сьогодні застосували аварійні відключення електроенергії, повідомляє "Укренерго".

"Заходи обмеження скасують після завершення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі", - зазначили енергетики.

Зокрема, екстрені відключення електроенергії запроваджено у Києві.

"За командою Укренерго застосовано екстрені відключення", - проінформувала у Telegram-каналі компанія ДТЕК "Київські електромережі"

Крім цього, аварійні відключення з 11:10 застосовано в Черкаській області. Як зазначили у "Черкасиобленерго", обмеження введено через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.

Аварійні відключення світла дісталися і до Житомирської області, повідомляє "Житомиробленерго".

У свою чергу, ДТЕК "Одеські електромережі" нагадує, що в місті Одесі та районних центрах можливі екстрені відключення, щоб запобігти перевантаженню обладнання.

Атака РФ на Україну - останні новини

Вранці 3 квітня Росія розпочала масштабну атаку на Україну. У небі зафіксовано зліт бомбардувальників стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160, а також рух сотень безпілотників. Під час атаки ворог, зокрема завдав удару чотирма балістичними ракетами по Київському району, пошкодивши кілька багатоповерхових житлових будинків та перебивши газогін.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко вважає, що головна мета росіян в атаках посеред дня - це збільшення кількості жертв серед цивільних людей.

