У МЗС України вважають заяви словацького чиновника про антиросійські санкції неприйнятними.

У Міністерстві закордонних справ України жорстко відреагували на непідтримку міністром економіки Словаччини Ріхардом Суликом санкцій проти Російської Федерації.

Про це кореспонденту УНІАН сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"У Міністерстві закордонних справ вважають неприйнятними заяви міністра економіки Словаччини, які ставлять під сумнів територіальну цілісність України", – наголосив Ніколенко.

"Прикро, що урядовець дружньої нам держави, з якою у нас високий рівень відносин, демонструє викривлене сприйняття реальності в частині приналежності Криму і розуміння накладених на Російську Федерацію санкцій", – сказав речник.

За його словами, "розмови про повернення business as usual (звичного ведення справ і нормальної співпраці – Ред.) з РФ, яка грубо порушила міжнародне право, захопивши силою Крим і розпочавши збройну агресію на Донбасі, лише пропагують безкарність і заохочують Росію до подальшої агресії".

Читайте такожСША готують санкції проти ватажків бойовиків на Донбасі – WSJНіколенко заявив, що коментарі словацького посадовця дисонують з офіційною позицією Словаччини та консолідованою позицією ЄС в контексті протидії російській агресії проти України.

"Вимагаємо публічного спростування паном міністром своїх висловлювань, які не сприяють розвитку дружніх українсько-словацьких відносин", – заявив речник.

Як повідомляє словацьке видання Pravda, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик поставив під сумнів важливість економічних санкцій проти Росії, запроваджених кілька років тому.

Сулик вважає невдалим рішення застосувати санкції проти РФ.

"Країни повинні торгувати одна з одною. І деякі з наших експортерів постраждали. З цієї причини, санкції лише призводять до шкоди, росіяни у будь-якому випадку не повернуть Крим. Ми повинні дивитися вперед і вибудовувати відносини", – сказав Сулик.

Крім того, додав він, напруга на кордоні України також не сприяє побудові відносин.

Нагадаємо, РФ анексувала український Крим навесні 2014 року, а пізніше вдерлася на частину Донбасу і підтримала бойовиків, які створили так звані "ДНР" і "ЛНР". Низка країн Заходу покарали Росію за агресію проти України – запровадили санкції, а пізніше їх продовжували й розширювали.

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