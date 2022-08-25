Розглядається варіант зниження податкового тиску на компанії.

У Росії побачили ризик банкрутства вугільних компаній. Справа в тому, що після застосування Заходом "вугільних" санкцій витрати сильно зросли.

Про це пише російське видання "Известия".

У зв'язку з цим Міненерго запропонувало переглянути розрахунок податку на видобуток корисних копалин, щоб знизити навантаження на бізнес і "запобігти потенційним банкрутствам компаній вугільної та металургійної промисловості".

Відзначається, що галузь втратила частину ринків збуту і постраждала від обмежень з експорту, а ось собівартість продукції збільшилася разом з логістичними витратами.

"Експортери вугілля і металів виявилися затиснуті між обмеженнями імпорту в Європу, Японію і нездатністю інфраструктури забезпечити вивезення сировини за новими напрямками. Коли преміальні ринки ЄС, Японії, Південної Кореї і Тайваню стали приймати російське вугілля в обмеженому обсязі, вітчизняним компаніям довелося збувати його з великим дисконтом по відношенню до австралійського аналогу, додали в РСПП. Хоча вугільникам вдалося наростити поставки в Китай і Близький Схід і через трейдерів, за підсумками року експорт ресурсу знизиться приблизно на третину", - заявив глава комітету із захисту в судових спорах і процедурах банкрутства Московського міського об'єднання "Опори Росії" Андрій Крупський.

Заступник голови наглядової ради Асоціації "Надійний партнер" Дмитро Гусєв вважає, що якщо відмовитися від використання австралійського індексу SGX TSI FOB Australian Premium coking Coal ОТС при розрахунку податку для вугілля і повернути фіксовану ставку, то це дозволить знизити навантаження на бізнес приблизно на 4 мільярди рублів на рік.

Як раніше повідомляв УНІАН, Євросоюз 8 квітня опублікував п'ятий пакет санкцій, що містить вугільне ембарго. У ньому передбачено, що з серпня вводиться заборона на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони родом з Росії або експортуються з Росії.

21 липня стало відомо про те, що Великобританія введе санкції на імпорт вугілля і нафти з Росії.

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