Саудівська Аравія продовжує постачати повний обсяг нафти кільком північноазіатським покупцям.

На тлі масових антиросійських санкцій Саудівська Аравія продовжує постачати повний обсяг нафти кільком північноазіатським покупцям, попри обіцянку скоротити видобуток на 500 000 барелів на добу в рамках рішення ОПЕК+.

Як повідомляє Reuters, нафта поставляється через державну компанію Saudi Aramco.

Як йдеться в матеріалі, інвестори уважно стежать за щомісячним розподілом Saudi Aramco як за показником того, чи може заплановане скорочення видобутку призвести до скорочення поставок в Азію - на найбільший в світі ринок імпорту нафти.

Відео дня

Національна нафтова компанія Абу-Дабі, нафтовий гігант з Об'єднаних Арабських Еміратів, також повідомила щонайменше трьом покупцям в Азії про те, що поставить повний контрактний обсяг нафти в червні. ОАЕ планують скоротити видобуток нафти на 144 тис барелів на добу з травня в рамках скорочення видобутку ОПЕК+.

ОПЕК+ та ситуація з нафтою

У жовтні 2022 року з'явилася інформація про те, що Європа відмовляється від російської нафти, а ОПЕК+ готується скоротити видобуток. Повідомлялося, що поставки нафти з Росії в Європу впали на 60%; імпорт в Азію також зменшується. Країни ОПЕК+ обмірковують найбільші скорочення видобутку нафти з часів кризи 2020 року.

2 квітня 2023 року країни ОПЕК+ визначилися з позицією щодо видобутку нафти. Організація країн-експортерів нафти ОПЕК+ ухвалил рішення про утримання своїх позицій щодо видобутку нафти.

3 квітня 2023 року ОПЕК+ несподівано оголосила про скорочення видобутку нафти.

Згідно з офіційними заявами, Саудівська Аравія скоротить видобуток на 500 тисяч барелів на добу, тоді як Ірак скоротить видобуток на 211 тисяч барелів на добу.

ОАЕ заявили, що скоротять видобуток на 144 тисяч барелів на добу, Кувейт оголосив про скорочення на 128 тис.барелів на добу, Оман оголосив про скорочення на 40 тисяч барелів на добу, а Алжир заявив, що скоротить видобуток на 48 тис. барелів на добу. Казахстан також скоротить видобуток на 78 тис.барелів на добу.

Вас також можуть зацікавити новини: