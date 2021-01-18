Керівництво ОГХК стверджує, що дії правоохоронців незаконні і призведуть до зриву контракту ОГХК з підрядниками американської компанії Boeing.

Представники прокуратури та СБУ провели ряд процесуальних дій в офісі Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) і на її філії – Вільногірському ГМК і навмисне блокують судно-транспортувальник продукції компанії.

Про це йдеться в прес-релізі ОГХК.

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Там же уточнили, що предмет розслідування правоохоронців - контракт з Сінгапурською IMMCO Trade PTE. LTD від 29 жовтня, який ЗМІ пов'язують з дніпропетровським бізнесменом Віталієм Кучуком та Романом Карпенком. Він був підписаний т. в. о. голови правління Артуром Сомовим.

Згідно з доповненням до контракту, компанія мала викупити на Вільногірському ГМК, на умовах FCA 5700 т рутилового концентрату на суму 6,009 млн доларів, тобто – по 1070 доларів за т з відстрочкою платежу в 30 днів від відправки останнього вагона з рутилом з залізничної станції Вільногірськ.

Станом на 13 січня, коли настав термін оплати останньої поставки рутилового концентрату за контрактом, гроші від IMMCO так і не надійшли на рахунки ОГХК, що стало предметом уваги правоохоронців.

Силовики підозрюють менеджмент у змові з власником покупця - Кучуком і Карпенком та нанесенні збитків державній компанії на суму 6 млн доларів.

Керівництво ОГХК стверджує, що дії правоохоронців незаконні та призведуть до зриву контракту ОГХК з підрядниками американської компанії Boeing.

Однак, за інформацією російських ЗМІ, з Boeing співпрацює російська компанія "ВСМПО-Авісма". Отже, IMMCO могла поставляти рутил цієї компанії.

Поки правоохоронці ведуть слідство по рутилу, ОГХК почала відвантаження за більш свіжим контрактом з IMMCO - від 21 грудня 2020 р. Як пише видання, за ним державна компанія до лютого 2021 р відправить фірмі- «прокладці» 10 тис. т ільменіту Іршанського ГЗК на станції Нова Борова на суму $1,57 млн. вартість тонни продукції – $157, що нижче ринку на $40.

На цей час, СБУ розслідує поставки продукції ОГХК до окупованого Криму в рамках кримінального провадження від 06.07.2020.

За даними системи стеження за судами АІС, ОГХК відновило поставки ільменіту в окупований Крим за контрактом з Belanto, підписаним Сомовим.

Після цього, топ-менеджмент держкомпанії спробував зняти з себе відповідальність за постачання української сировини в окупований Росією Крим.

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Автор: УНІАН