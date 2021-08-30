Зараз ДК "Нафтогаз України" в якості постачальника "останньої надії" на ринку газу обслуговує майже 500 тисяч домогосподарств.

"Нафтогаз України" на вересень встановив ціну на газ для споживачів, які отримують паливо від постачальника "останньої надії", на рівні 12 грн за кубометр.

Про це повідомляється на сайті компанії.

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Встановлена ціна на 22 копійки вища за тариф, що діяв у серпні – 11,78 грн/куб.м (з ПДВ, без доставки).

Зараз ДК "Нафтогаз України" в якості постачальника "останньої надії" на ринку газу обслуговує майже 500 тисяч домогосподарств.

Річний "фіксований" тариф "Нафтогазу України" для населення становить 7,96 грн/куб. м.

Відзначається, що газопостачальна компанія "Нафтогаз України", як "постачальник останньої надії", обслуговує домогосподарства в Донецькій, Херсонській і Полтавській областях, в місті Кременець Тернопільської області, в Мелітополі та Мелітопольському районі Запорізької області, Коростишеві та Коростишівському районі Житомирської області, місті Шепетівка Хмельницької області.

Відповідно нова ціна 12 грн за куб. м буде поширюватися на цих споживачів у вересні, а з наступного місяця знову зміниться.

Варто відзначити, що ціна на третину більше ринкової пропозиції більшості постачальників в рамках фіксованих річних пакетів.

Також на сайті вказано, що протягом 60 днів споживач повинен вибрати собі нового постачальника.

"Нафтогаз України":

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка обслуговує близько 1,1 млн побутових споживачів, запропонувала для своїх клієнтів річний фіксований тариф на газ у розмірі 7,96 грн за куб. м.

Постачальник "останньої надії":

Постачальник "останньої надії" - компанія, яка зобов'язана протягом 60 днів постачати газ споживачеві, якщо він залишився без постачальника цього ресурсу.

З 1 травня 2021 року українських споживачів перевели на фіксовану ціну на газ, яка буде діяти до 30 квітня 2022 року. Ціна на газ в рамках тарифного плану постачальника "останньої надії" розраховується на щомісячній основі за спеціальною формулою, яка була розроблена в рамках Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника "останньої надії", затвердженого постановою КМУ від 30.09.2015 №809. Формула ціни для клієнтів постачальника "останньої надії" враховує певні ризики для постачальника, фактичні ціни природного газу на європейських газових хабах, поточний обмінний курс гривні до євро і ряд інших актуальних ринкових факторів.

Ціни на газ в Європі:

2 серпня ціна на газ в Європі зросла до нового історичного максимуму, досягнувши 42,1 євро за мегават-годину.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, наведена вартість природного газу на європейських хабах до кордону з Україною на 3 серпня склала 18,14 тис.грн за тисячу кубометрів.

Збільшення ціни на природний газ в Україні відбувається на тлі зростання котирувань в Європі через низькі запаси газу в європейських сховищах і небажання російського "Газпрому" збільшувати транзит газу через українську газотранспортну систему.

Ціни на газ в нашій країні корелюють з європейськими хабами, оскільки Україна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання.

При цьому, ціни на газ для населення не ростуть тому, що з 1 травня всі побутові споживачі газу були автоматично переведені на фіксований річний тариф, який діятиме до 30 Квітня 2022 року. Споживачі купують блакитне паливо за ціною від 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

Станом на 4 серпня 2021 року ціни на газ у Європі та світі були найвищими за останні 20 років.

6 серпня 2021 року в Європі газ подорожчав до історичного максимуму.

Автор: Ганна Бредіхіна