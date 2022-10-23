Більшість споживачів вже заживлені, в тому числі з тих 1,5 млн абонентів, які були відключені вчора.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив про оперативну ситуацію з відновлення енергопостачання у регіонах, які постраждали від вчорашніх масованих російських ракетних обстрілів.

Про це від розповів в ефірі інформаційного телемарафону.

"З учора ситуацію вдалося застабілізувати у багатьох регіонах. Більшість споживачів вже заживлені, в тому числі з тих 1,5 млн абонентів, які були відключені вчора",- акцентував Кудрицький

Він зазначив, в яких областях була найскладніша ситуація з відновленням енергоживлення і де ще продовжуються роботи.

"Найтяжча ситуація в нас зберігалася цього дня у Черкаській і Кіровоградській областях. Там були проблеми із заживленням окремих районів, зокрема міста Умань, тому зараз енергетики продовжують працювати над тим, щоб вирішити цю проблему. Також, у нас протягом сьогоднішнього дня, деякі населені пункти на Хмельниччині, на Волині, на Рівненщині залишалися без енергоживлення. Зараз в цих областях продовжуються відновлювальні роботи, споживачі підключаються до енергомережі", - підкреслив Кудрицький.

Удари Росії по енергетиці України 22 жовтня

Вранці 22 жовтня російські окупанти масово вдарили ракетами по території України.

В "Укренерго" заявили, що окупанти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об'єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень зіставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня.

Через чергову атаку на інфраструктуру України від електропостачання було відключено майже 1,5 млн абонентів у семи областях.

Сьогодні 23 жовтня в "Укренерго" повідомили, що відновлено живлення Хмельницької області після масованого ракетного удару російських окупантів 22 жовтня. Тривають роботи з відновлення енергопостачання Рівненщини, Черкащини та на Волині.

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