Робітники, які будували залізницю, виявили під своїми ногами приховане поселення віком 1200 років

Дослідники вважають, що мешканці села обрали це місце, оскільки воно забезпечувало їм доступ до родючої землі та було сприятливим для поселення.

Робітники в Мексиці, які проводили розкопки для залізничної лінії в Сонорі, натрапили на щось набагато давніше, ніж бетон. За даними Національного інституту антропології та історії Мексики (INAH), група археологів виявила стародавнє поселення, що передувало знаменитому місцю Серро-де-Трінчерас, а також дві ділянки з наскельними малюнками. Про це пише Daily Galaxy.

Відкриття було зроблено під час рятувальних розкопок, пов'язаних із проєктом будівництва об'їзної залізниці Імуріс-Ногалес, і виявило поселення, яке значно перевершило всі очікування.

Зазначається, що поселення, відоме як Ла-Сьєнега, розташоване в долині та каньйоні річки Кокоспера, неподалік від кордону з Арізоною. Група з шести археологів із Сонорського центру INAH під керівництвом Мартінеса Раміреса протягом кількох місяців ретельно документувала останки. Це одна з найзначніших археологічних знахідок, зроблених у цьому районі за останні роки.

Відео дня

Що робить це відкриття примітним, так це те, що воно залишалося непоміченим. Місце розкопок було виявлено ще в 2008 році, коли дослідники зафіксували всього 10 будинків, розкиданих по місцевості. Будівельна діяльність виявила справжні масштаби поселення, які значно перевищували початкові оцінки.

Село, побудоване під землею

Цікаво, що мешканці Ла-Сьєнеги будували свої будинки не так, як багато сусідніх спільнот. Як пояснюється в дослідженні INAH, будинки в селі являли собою овальні або прямокутні напівпідземні споруди, розташовані на глибині від 1 до 2,2 метрів під землею. Цей стиль будівництва, мабуть, розвивався протягом поколінь, оскільки внутрішні стіни житлових комплексів згодом розширювалися за рахунок земляних прибудов, що вказує на те, що село було заселене і перебудовувалося кілька разів протягом століть.

Усередині цих підземних комплексів археологи виявили внутрішні стіни, що утворюють замкнуті простори, які нагадують сімейні квартали. Це свідчить про те, що кілька поколінь великих сімей могли жити разом у тісно пов'язаних житлових групах. Мартінес Рамірес заявив:

"Архітектурні залишки розкидані по всьому плато, довжина якого становить 250 метрів, а ширина - 250 метрів, де колись знаходилося близько шістдесяти будинків. Крім того, оброблялися землі біля водотоку".

Дослідники вважають, що мешканці села обрали це місце, тому що воно забезпечувало їм доступ до родючої землі і було гарним місцем для поселення.

Стародавні поховання розповідають більш масштабну історію

Виявлені людські останки дозволяють зрозуміти ритуальні практики та соціальні зв'язки громади. Як повідомляє Heritage Daily, розкопки у трьох житлових комплексах виявили дві окремі зони поховань, що містять понад 100 людських останків, пов'язаних із традицією Трінчерас.

Цікаво, що серед них було близько 40 традиційних поховань, де останки були розміщені в зігнутому положенні, а також 28 кремацій, в яких останки були поміщені в керамічні посудини. У деяких похованнях були виявлені прості прикраси з мушель, що вказує на нерівний доступ до цінних товарів всередині громади. Команда INAH пояснила:

"Ми спостерігаємо сліди традицій Трінчера та Хохокам, які ми довгий час вважали паралельними, не до кінця розуміючи зв'язки між ними. Тут ми бачимо повторювані міграції та занедбаність. Це змушує нас припускати, що Ла-С'єнега була прикордонним пунктом для обміну ресурсами".

Висічені на камені послання

У прес-релізі INAH йдеться про те, що археологи задокументували два місця з наскельними малюнками в навколишньому ландшафті. Одне місце, відоме як петрогліфи Бабасака, включає шість панелей довжиною понад 200 метрів, прикрашених геометричними та людськими фігурами.

Друге місце, яке називається "Ведмежі сліди", містить наскельні малюнки всередині невеликої печери, що нагадують ведмежі сліди. Археологи INAH зазначили, що точний вік залишається невизначеним, але наскельні малюнки, ймовірно, датуються 800–1400 роками нашої ери.

Наскальні малюнки розкривають іншу сторону життя в Ла-Сьєнезі. Разом із знахідками, пов'язаними з поселеннями та похованнями, вони допомагають скласти повнішу картину того, як жили люди, як влаштовані їхні громади та як вони формують навколишнє середовище.

Новини археології

Археологи, які досліджують кладовище XVII століття у Високій Арктиці, виявляють свідчення небезпек, що переслідували китобоїв раннього Нового часу, включаючи важку фізичну працю та такі хвороби, як цинга.

Сумно, що це місце поховання швидко зникає через зміну клімату, що перетворює археологічні розкопки на гонку з часом.

Вас також можуть зацікавити новини: