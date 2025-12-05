Також підтверджено результати нещодавнього ураження Саратовського НПЗ.

Уражено Сизранський нафтопереробний завод та морський порт у Краснодарському краї Росії.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру Темрюцького морського порту (Темрюк, Краснодарський край) у ніч на 5 грудня.

"Цей порт, зокрема, здійснює відвантаження генеральних, наливних (зріджений природний газ і хімічні вантажі), навалочних та насипних вантажів. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Так, було зафіксовано влучання по території об’єкту з подальшою пожежею. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, зазначили в Генштабі, уражено потужності нафтопереробного заводу "Сизранський" у Самарській області. Щорічний об’єм його переробки складає від 7 до 8,9 мільйона тонн нафти на рік. Цей НПЗ так само задіяний у забезпеченні збройних сил Росії.

"Зафіксовано влучання БпЛА по території заводу з подальшою пожежею. За попередньою інформацією, уражено одну з установок НПЗ", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зауважили, що також підтверджено результати нещодавнього ураження Саратовського НПЗ - там пошкоджено установку первинного очищення нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

"Станом на початок грудня 2025 року завод повністю призупинив первинну переробку сирої нафти та функціонує на рівні менше 50% від проєктної потужності, з повною зупинкою ключових установок", - розповіли у Генштабі.

Що відомо про нічну атаку по РФ

Як повідомляв УНІАН, раніше в російських пабліках ішлося про те, що Темрюкський морський торговий порт у Краснодарському краї атакують дрони. Згодом були повідомлення про ураження резервуарів з паливом та пожежу.

Потім влада Краснодарського краю підтвердила дані про ураження та пожежу, зауваживши, що було пошкоджено елементи портової інфраструктури в Темрюку, сталося загоряння.

Крім того, мер Сизрані Сергій Володченков повідомив, що місто зазнало атаки українських безпілотників. У телеграм-канали виклали знімки, на яких видно, що над містом виникла пожежа. Очевидці чули п'ять-сім вибухів та стрілянину.

