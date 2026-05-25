Має 'розумні' снаряди: Росія створила рішення проти українських дронів

Снаряди з дистанційно керованим підривом мають шрапнельне наповнення.

Російська державна корпорація "Ростех" створила зенітний артилерійський комплекс "Цитадель". Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.

Офіційно комплекс представлять на Першому міжнародному форумі з безпеки, який відбуватиметься в Підмосков’ї 26-29 травня.

Зенітний артилерійський комплекс ЗАК-30 "Цитадель" має калібр 30 мм і призначений для захисту стаціонарних об’єктів від ударів БпЛА мультикоптерного та літакового типу. Система може працювати цілодобово. За словами росіян, характеристики комплексу вже підтверджені в реальних умовах.

Відео дня

"Цитадель" оснащена оптико-електронною та радіолокаційною системами для виявлення й супроводження БпЛА. Оптичний канал працює у видимому та інфрачервоному спектрах.

Комплекс може використовувати боєприпаси з програмованим підривом, а весь цикл його роботи - від виявлення до ураження цілі - відзначається "високим рівнем автоматизації".

Снаряди з дистанційно керованим підривом оснащені шрапнельною бойовою частиною. Система наведення "Цитаделі" визначає оптимальну точку підриву боєприпасу з урахуванням траєкторії руху цілі. Завдяки цьому для ураження одного об’єкта потрібно значно менше таких снарядів, ніж у випадку зі звичайними боєприпасами.

Росіяни також анонсували презентацію інших новинок.

Повідомляється, що окрім ЗАК-30 "Ростех" також представить на форумі комплекс із безпілотним літальним апаратом ближньої дії "С350М-Е", бойові навантаження для різних типів дронів, розвідувальний безпілотник "СКАТ 350М" із баражуючими боєприпасами "Куб-2Е", а також систему контролю повітряного простору.

Як росіяни намагаються захиститися від дронів

Раніше російська компанія "Росел" розширила лінійку систем боротьби з безпілотниками "СЕРП", представивши новий комплекс, призначений для захисту від FPV-дронів.

Пристрій під назвою "СЕРП-FPV" призначений для протидії безпілотникам, які становлять загрозу для мобільних об’єктів. Як стверджують росіяни, ключовими перевагами комплексу є швидкість його розгортання та ефективне придушення сигналів керування дронами.

Також УНІАН повідомляв, що росіяни почали застосовувати для захисту від дронів конструкції з елементами, які обертаються на надзвичайно високій швидкості. Станом на початок року щонайменше один зразок такої системи вже проходив випробування на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Вас також можуть зацікавити новини: