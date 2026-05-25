Стубб розкрив співвідношення втрат України та Росії у війні

Стубб наголосив, що популярність війни в Росії падає.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що для України ситуація у військовому плані виглядає набагато краще, ніж будь-коли за час повномасштабної війни. Про це пише Yle.

"Перший рік цієї війни для України був боротьбою за виживання. Потім три роки - це була стійкість. А зараз це суто математика", - сказав Стубб.

За словами президента Фінляндії, зараз на одного загиблого українського бійця припадає вісім загиблих росіян.

"Крім того, популярність війни в Росії падає, тобто Україна зараз має перевагу", - додав він.

Втрати Росії у війні проти України

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що втрати Росії на фронті зараз у 3,5 рази перевищують втрати України. За його словами, залежно від дня різниця у кількості вбитих може становити 7 разів і навіть 9 разів.

Сирський також говорив, що робиться все можливе, щоб скоротити до мінімуму втрати українських військ. У той же час Сили оборони збільшують темпи знищення ворога.

Крім того, раніше журналісти BBC спільно з "Медіазоною" встановили імена 216 205 російських окупантів, ліквідованих у ході повномасштабної війни проти України. Вони зазначили, що до травня втрати лише двох російських регіонів – Башкортостану та Татарстану – у сукупності перевищили всі втрати СРСР під час 10-річної війни в Афганістані.

