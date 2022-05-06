Середня ціна на бензин "А-95" в Україні становить 38,21 грн/л, ДП - 42,98 грн/л.

Роздрібні мережі АЗС відкоригували ціни на бензини й дизельне пальне.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Середня ціна на бензин А-95 в Україні становить 38,21 грн/л, дизпальне - 42,98 грн/л.

Зокрема, на WOG і ОККО бензини марок "А-95" і "А-95+" здорожчали на 1,64 - 1,72 коп./л, до 37,69 - 39,57 грн/л. Дизельне пальне у цих мережах здорожчало на 1,97 грн/л, до 42,63 грн/л.

На Shell бензини марок "А-95" і "А-95+" здорожчали до 37,69 - 39,57 грн/л. ДП - до 42,63 грн/л.

Мережа АЗС "БРСМ-Нафта" підняла ціну на бензин марки "А-95+" до 39,54 грн/л, а ДП - до 44,74 грн/л.

Також відкоригували ціни такі мережі як AMIC, UPG та інші.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%.

Директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що дефіцит нафтопродуктів буде, допоки триває війна та жорстке цінове регулювання.

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