В МЗС зазначили, що єдиним фактором дестабілізації та причиною безпекових викликів у Чорноморському регіоні є російська агресія.

Жодні дії української сторони не спрямовані проти Республіки Казахстан чи інших третіх сторін, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, повідомляє відомство в Telegram.

"Підкреслюємо, що жодні дії української сторони не спрямовані проти Республіки Казахстан чи інших третіх сторін – усі зусилля України покладені на відсіч повномасштабної російської агресії в межах реалізації гарантованого 51 статтею Статуту ООН права на самооборону", - йдеться в заяві МЗС.

Додається, що Сили оборони України системно послаблюють військово-промисловий потенціал агресора та позбавляють його засобів для ведення злочинної загарбницької війни.

В МЗС України нагадали, що через російські атаки гинуть українці, тому країна бʼє у відповідь на удари та атаки агресора.

"Вкотре наголошуємо, що єдиним фактором дестабілізації та причиною безпекових викликів у Чорноморському регіоні та за його межами залишається російська агресія", - підкреслили в МЗС України.

При цьому, відомство нагадало, що Казахстан не робив жодних заяв щодо засудження російських ударів по цивільних людях в Україні, житловим будинкам, а також енергетичній інфраструктурі.

"На тлі сьогоднішніх занепокоєнь окремо звертаємо увагу на відсутність попередніх заяв казахської сторони на засудження ударів Російської Федерації по цивільних людях в Україні, житлових будинках, цивільній інфраструктурі та енергетичній системі нашої держави, зокрема підстанціях українських атомних електростанцій", - зазначили в відомстві.

Наводиться інформація, що в результаті останньої атаки Росії по Україні, яка тривала 9 годин й ворог залучив як дрони, так і ракети, були вбиті та поранені цивільні люди, а без світла залишилися щонайменше 500 тисяч мешканців Києва та понад 100 тисяч мешканців Київської області.

"Закликаємо всі сторони спрямувати зусилля на примус агресора до якнайшвидшого припинення злочинної війни проти нашої держави та людей", - підкреслили в МЗС.

Водночас, в повідомленні відомства також зазначається, що Україна підтверджує незмінну повагу до казахського народу та налаштованість на розвиток дружніх і прагматичних відносин із Республікою Казахстан.

Атака на порт Новоросійська: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що бійці центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно із Силами безпеки й оборони уразили далекобійними безпілотниками низку військових та логістичних об’єктів морського порту "Новоросійськ" в Росії. Джерела в СБУ повідомляли про влучання по інфраструктурі нафтотерміналу. Також були уражені позиції систем ППО С-300/С-400. За попередніми даними, пошкоджено також великий десантний корабель проєкту 1171.

Також ми писали, що OSINT-дослідник Том Байк заявив, що згідно з даними супутникових знімків, з порту "Новоросійськ" пошкоджений десантний корабель було переміщено за допомогою двох буксирів. Байк допустив, що це великий десантний корабель проєкту 1171, який відправляють на відновлення після української атаки на порт Новоросійськ. Він вважає, що корабель отримав серйозні пошкодження.

