80% казахстанського експорту нафти припадає на Каспійський трубопровідний консорціум.

Казахстан перенаправить частину нафти з родовища Кашаган до Китаю та інших маршрутів після атаки України по терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) в порту Новоросійська.

Про це рішення повідомило міністерство енергетики країни, пише Reuters. Примітно, що на початку тижня агентство писало, що Астана планує вперше постачати нафту до Китаю безпосередньо з Кашагану.

КТК, на який припадає 1% світових поставок нафти, був змушений скоротити експорт, оскільки в результаті атаки було пошкоджено ключову частину його завантажувальної інфраструктури. Зазначається, що на КТК припадає близько 80% казахстанського експорту нафти.

Оператор нафтопроводу Казахстану "Казтрансойл" заявив, що Астана постачатиме до Китаю 72 000 метричних тонн або 17 400 барелів нафти на день.

Крім того, компанія планує наростити поставки нафтопроводом Атирау-Самара до Росії. Обсяги збільшать на 232 000 тонн. Поставки нафтопроводом Баку-Тбілісі-Джейхан зростуть на 58 000 тонн порівняно з початковим планом.

Також у грудні 2025 року Kaztransoil планує надати нафтовидобувним компаніям можливість тимчасового зберігання нафти на своїх нафтобазах.

"Нафтопровід Атасу-Алашанькоу, який повинен транспортувати нафту з Кашагану, проходить від Казахстану до регіону Сіньцзян у Китаї, але зазвичай транспортує нафту з інших родовищ у Казахстані. Найбільший російський виробник нафти "Роснефть", який перебуває під санкціями США, постачає цим маршрутом близько 10 мільйонів тонн нафти, або 200 000 барелів на день", – йдеться в матеріалі.

Автори також зазначили, що морське родовище Кашаган розробляється компаніями Eni, Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, KazMunayGaz, Inpex і CNPC.

Удар по терміналу КТК в Новоросійську

У листопаді стало відомо про атаку на термінал КТК в порту Новоросійська. 29 числа там заявили про припинення роботи – повідомлялося про значне пошкодждення одноточкового причального вузла.

Після атаки Казахстан засудив Україну. Астана вимагала припинити удари по нібито "цивільному об'єкту, чия діяльність захищена нормами міжнародного права".

У МЗС України відповіли на цей протест. Речник міністерства Георгій Тихий наголосив, що дії України спрямовані не проти Казахстану, а на відсіч повномасштабної російської агресії.

