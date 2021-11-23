У Москві нові санкції США назвали "неприпустимими".

Вашингтон оголосив розширення санкційного пакету проти причетних до реалізації російського проекту "Північний потік-2".

Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдепу США.

У звіті, яке відомство передало Конгресу, перераховані два судна і одна пов’язана з Росією компанія Transadria Ltd, що бере участь у будівництві газопроводу в обхід України.

Проти Transadria Ltd будуть запроваджені санкції, а її судно Marlin ідентифікуватимуть як заблоковану власність відповідно до закону про захист енергетичної безпеки Європи від 2019 року (PEESA).

Читайте такожРосія погрожує припинити постачання газу до МолдовиНа сьогодні США вже запровадили санкції проти 17 суден й 8 осіб у зв’язку з "Північним потоком-2".

У Держдепі зазначили, що продовжують співпрацювати з Німеччиною й іншими союзниками та партнерами, щоби знизити ризики, пов’язані з трубопроводом, і дати відсіч шкідливій діяльності Росії, в тому числі в енергетичній сфері.

Реакція Росії

Російський посол в США Анатолій Антонов у коментарі РБК-Россия назвав "діалог через санкції" зі Сполученими Штатами "неприпустимим" і таким, що порушує міжнародне право.

"Діалог через санкції неприйнятний і порушує міжнародне право. Усі зусилля проти російського нафтогазового експорту до Європи розглядаємо як недобросовісну конкуренцію, яка підриває принципи вільного ринку", – стверджує російський дипломат.

"Північний потік-2":

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України. 10 вересня в Росії заявили про завершення будівництва. "Північний потік-2" запустять після сертифікації, за прогнозами, на початку 2022 року.

15 листопада 2021 року Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) задовольнило заявку НАК "Нафтогаз України" на участь у процесі сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2".

Наступного дня bnetza тимчасово призупинило процедуру сертифікації. Регулятор дійшов висновку, що сертифікація можлива лише після того, як оператор приведе свою організаційно-правову форму у відповідність до законодавства Німеччини.

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Автор: Яна Ставська