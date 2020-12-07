У листопаді середньозважена ціна електроенергії в Україні на ринку на добу вперед становила 1 536,25 гривні за мегават.

Середньозважена ціна електроенергії в Україні на "Ринку на добу вперед" в листопаді становила 1 536,25 гривні/МВт, що на 16,2% більше, ніж у жовтні цього року і на 12,3% більше, ніж у листопаді 2019 року.

Читайте такожЖурналісти розповіли, куди звертатися споживачу, який отримує газ низької якості

Про це йдеться у звіті держпідприємства "Оператор ринку".

Повідомляється, що середньозважена ціна електроенергії на ринку на добу в Об'єднаній енергосистемі України (ОЕС) зросла на 17% у порівнянні з жовтнем, до 1 527,09 гривні/МВт-год.

Середньозважена ціна електроенергії в Бурштинському енергоострові (Закарпатська, Івано-Франківська та Львівська області) зросла на 8%, до 1 633,29 гривні/МВт-год.

Що цьому передувало

26 листопада новопризначений в.о. міністра енергетики Юрій Бойко заявив, що одним з важливих питань у секторі енергетики є перегляд з 2021 року діючого механізму перехресного субсидування, за яким населення отримує електроенергію за пільговою ціною.

За його словами, станом на листопад побутовий споживач платить за електричну енергію 1 копійку, оскільки чинний тариф покриває лише витрати на транспортування.

Довідка УНІАН

В Україні ціна на електроенергію для населення становить 90 копійок за 1 кВт-год при споживанні до 100 кВт-год, а понад це - 168 копійок за кВт-год і залишається незмінною з 2017 року.

Ціни для побутових споживачів не ростуть завдяки механізму спецзобов'язань (ПСО), покладеному на енергогенеруючі компанії.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ігор Орел