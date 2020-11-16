Член регулятора пояснила, що якщо ціна на газ зросла для побутового споживача, значить для розподільних компаній вона теж вище.

Тарифи на розподіл газу облгазів і міськгазів для споживачів з січня 2021 року можуть зрости, оскільки в Україні зросла ціна на газ, яка формує половину вартості доставки.

Про це заявила член Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Ольга Бабій в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

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За її словами, тенденція зростання цін на газ як товар, яка спостерігалася за останні кілька місяців, навряд чи продовжиться і в січні 2021 року, але тарифи на розподіл блакитного палива можуть зрости внаслідок подорожчання газу.

"Ми отримуємо окремо дві платіжки за газ. Ціна за розподіл газу може підвищитися, і на вартість розподілу вплине саме та ціна газу (після осіннього підвищення - УНІАН)", - сказала член регулятора.

Вона пояснила, що в структурі тарифу на розподіл 50% вартості газу як такого. А в чинному тарифі закладена ціна газу до його підвищення.

"Тобто, якщо для розподільних компаній, як і для побутового споживача, ціна зросла, значить і тариф на розподіл зросте. Тому що в чинному тарифі на розподіл ціна газу закладена на рівні весняних цін", - пояснила член НКРЕКП.

Бабій нагадала, що з 1 серпня українці самі можуть вибирати собі постачальника газу, у зв'язку з відкриттям конкурентного ринку.

Хронологія подій

Середня вартість газу в Україні для населення в листопаді у порівнянні з жовтнем зросла на 24%, з 5,77 грн до 7,16 грн за куб. м.

З січня 2020 року українці почали отримувати окрему платіжку з нарахуваннями за доставку газу газорозподільними компаніями. Платіжку за транспортування газу отримали в тому числі споживачі, які не користуються газом у домогосподарстві, а також нові споживачі.

24 грудня 2019 року НКРЕКП схвалила підвищення тарифів на послуги 44 газорозподільних компаній України протягом першого півріччя 2020 року - від 30% до 2,5 раза залежно від компанії.

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Автор: Бредіхіна Ганна