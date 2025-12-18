В Євросоюзі продовжують розширювати перелік танкерів "тіньового флоту" Росії, яким забороняється заходити в порти і отримувати послуги від країн-членів ЄС.

Рада Європейського Союзу запровадила обмежувальні заходи відносно ще 41 судна, які є частиною російського "тіньового флоту" нафтових танкерів і які сприяють надходженню доходів Росії з продажу енергетичних ресурсів. Про це йдеться у пресрелізі на сайті Ради ЄС.

Зокрема, ці судна додані до санкційного переліку юридичних осіб, на які поширюється заборона на доступ до портів країн-членів ЄС та заборона на надання широкого кола послуг, пов’язаних з морськими перевезеннями. Це обмеження поширюється на танкери з тих країн, які не є членами Євросоюзу, але входять до "тіньового флоту" Путіна.

Зазначені танкери обходять механізм обмеження цін на нафту або підтримують енергетичний сектор Росії, причетні до перевезення воєнної техніки або транспортування викраденого українського зерна або культурних цінностей з України.

Загалом, від сьогодні, санкції запроваджено проти майже 600 суден.

В ЄС запевняють, що й надалі готові посилювати тиск на Росію та мережу її "тіньового флоту", в тому числі шляхом накладення нових санкцій.

Тіньовий флот РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня ЄС вдарив санкціями проти п’яти фізичних і чотирьох юридичних осіб за підтримку "тіньового флоту" Росії та його виробничо-збутового ланцюжка. Тоді під санкції потрапили бізнесмени, котрі пов’язані з великими російськими державними нафтовими компаніями "Роснефть" та "Лукойл".

Україна також розпочала боротьбу з російським "тіньовим флотом", який допомагає фінансувати російську воєнну машину. Зокрема, застосовуються морські дрони для ураження танкерів "тіньового флоту" РФ у Чорному морі.

