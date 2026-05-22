Україна має намір відновити важливу ТЕС, яка пережила 70 російських ударів

Зазначається, що частина даху над великим об'єктом відсутня.

Україна має намір відновити Трипільську ТЕС, а також підготувати до продажу компанію-власника електростанції – "Центренерго", передає Reuters.

"Я думаю, що наступного року ми спробуємо дійти якоїсь згоди (щодо термінів приватизації) – це залежатиме від того, як ми переживемо зиму", – повідомив голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха.

За його словами, приватизацією "Центренерго" можуть зацікавитися великі європейські та американські енергетичні компанії. Очільник Фонду держмайна не надав інших деталей стосовно можливої приватизації "Центренерго", зазначивши лише, що необхідна передумова для цього - відновлення Трипільської ТЕС. Наталуха додав, що не може поки оцінити вартість відновлення станції або назвати терміни відновлення роботи.

Reuters зазначає, що Трипільська ТЕС потужністю 1,8 гігавата зазнала серйозних пошкоджень внаслідок російських авіаударів навесні 2024 року і з того часу практично припинила виробництво електроенергії.

"Частина даху над величезним об’єктом відсутня, а всередині десятки робітників намагаються повернути до життя величезні, почорнілі турбіни, котли та трубопроводи", - додають журналісти.

За даними Фонду держмайна, в період повномасштабної агресії Росія здійснила по території Трипільської ТЕС 13 повітряних атак. Внаслідок майже 70 підтверджених влучань ракет та БпЛА було пошкоджено близько 90% виробничого фонду станції, включно з тепломеханічним та електротехнічним обладнанням, виробничими будівлями та спорудами.

Атаки РФ на енергетику України - останні новини

Росія продовжує систематично атакувати українську енергетику. Зокрема, внаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру в ніч проти 21 травня частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишалися без світла.

Жертвами ворожих атак неодноразово ставали і електростанції. Зокрема, внаслідок систематичних ракетно-дронових ударів Дарницька ТЕЦ зупинила свою роботу.

За словами першого віцепрем’єра, міністра енергетики Дениса Шмигаля, Україні потрібно понад 90 мільярдів доларів для відновлення та модернізації енергетичного сектору протягом наступних десяти років.

