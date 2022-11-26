В області перевищені ліміти споживання електроенергії.

У Дніпропетровській області знову запроваджують екстрені відключення електроенергії. Це означає, що графіки планових відключень світла не діятимуть.

Мешканців міста та області закликають економити електроенергію. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, економія допоможе вивести енергосистему країни з кризи.

"В області перевищені ліміти споживання електроенергії. Енергетики знову вводять екстрені відключення. Графіки знову не діють. Ситуація в енергетиці змінюється щохвилини. У будь-якому разі, максимально заощаджуємо. Це допоможе вивести енергосистему з кризи", - зазначив він.

Відео дня

Нова атака Дніпропетровщини: РФ знову вдарила ракетами

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 листопада, російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Рашисти частково зруйновані 7 приватних будинків, відбулося автоматичне відключення декількох трансформаторних підстанцій.

Станом на 15:00 повідомлялося, що за допомогою до медиків звернулися 13 людей, які постраждали внаслідок ракетного удару по Дніпру. Рятувальники розбирають завали. Є ймовірність, що там може перебувати людина.

Вас також можуть зацікавити новини: