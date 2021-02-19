Жертвами холоду вже стали близько 40 осіб.

Четверту добу в американських штатах Техас і Луїзіана на тлі морозів триває енергетична криза.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.

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Жертвами холоду вже стали щонайменше 40 осіб.

Сотні тисяч людей залишаються без електропостачання. Влада рекомендує техасцям кип'ятити воду перед вживанням, оскільки вона може бути не придатна для пиття через пошкоджені труби.

Також на брак води скаржаться пожежні служби, за словами яких вода в резервуарах замерзає через сильні заморозки.

Снігопад у США

У грудні 2020 року, на північний схід США обрушилися снігопади, паралізувавши дороги в деяких штатах. Через великий снігопад чиновники закликали 50 мільйонів жителів регіону залишитися вдома.

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Автор: УНІАН